Volkswagen Golf R 20 Years is sterkste Golf ooit

Met een extra krachtige versie van de Golf R viert Volkswagen dat het twintig jaar geleden is dat het de R32-versie van de Golf IV introduceerde. Dit is de Volkswagen Golf R 20 Years met 333 pk.

Bovenaan de statusladder van de Volkswagen Golf zwaait de 320 pk sterke vierwielaangedreven Golf R de scepter. Die R moet nu zijn meerdere erkennen in de Golf R 20 Years, een speciale uitvoering waarmee Volkswagen de twintigste verjaardag van de Golf R32 (Golf IV) viert.

Het vermogen van de 2.0 TSI is speciaal voor de Golf R 20 Years opgeschroefd tot 333 pk. Daarmee is hij 13 pk sterker dan de reguliere Golf R die je bij Volkswagen kunt bestellen en bombardeert de speciale uitvoering zich direct tot sterkste Golf ooit.

De Volkswagen Golf R 20 Years heeft het voor de conventionele Golf R optionele R-Performance-pakket standaard en dus hangt er bovenaan de achterkant een fikse achterspoiler. Ook brengt dit pakket onder meer de rijmodi Special en Drift naar de hot hatch. Daarnaast is de Golf R 20 Years de eerste Volkswagen met - hou je vast - echte uit koolstofvezel vervaardigde delen in het interieur. We zien het lichtgewicht goedje terug op de deurpanelen en op het dashboard. Bij de 20 Years-uitvoering kom je zowel binnen als buiten diverse R-logo's tegen, waaronder in de grille waar een blauwe R een plek heeft gekregen. Standaard staat de Golf R 20 Years op 19-inch Estoril-wielen. Deze lichtmetalen wielen zijn zowel in het zwart als met blauwe accenten beschikbaar. Meer blauw komen we tegen op de zijspiegelkappen.

Verwacht niet dat de Golf R 20 Years de bekende Golf R vervangt. Volkswagen levert de Golf R 20 Years naast die auto, maar niet voor altijd. Midden volgend jaar trekt Volkswagen de stekker uit de productie van de 20 Years-editie.

In de zomer van 2002 vuurde Volkswagen de R32-versie van de toen actuele vierde generatie Golf de wereld in. Die in tegenstelling tot de Golf GTI vierwielaangedreven R32 had een 3,2-liter grote VR6, een eigenwijze zescilinder die 241 pk leverde. Sinds de introductie van dit eerste R-model van Volkswagen heeft het merk wereldwijd naar eigen zeggen meer dan 260.000 R-modellen verkocht.

We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur of de Volkswagen Golf R 20 Years ook naar ons land komt.