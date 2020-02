Volkswagen Golf GTD officieel aangekondigd

Volkswagen maakt bekend welke sportieve variant van de Golf we als eerste gaan ontmoeten. Op de beursstand in Genève staat een spotlight op de Golf GTD gericht.

De nieuwe Golf GTD is volgens Volkswagen de schoonste turbo diesel die het merk ooit voor een Golf heeft gebruikt. Het merk nam het brandstofverbruik en de uitstoot onder de loep en wist het in alle gevallen naar eigen zeggen in positief opzicht te optimaliseren, terwijl het sportieve karakter behouden blijft. Dankzij een nieuwe SCR-katalysator heeft Volkswagen de NOx-uitstoot in vergelijking met de uitgaande Golf GTD “flink weten te reduceren”.

Over vermogen wordt nog niet gesproken, maar door eerder gelekt materiaal weten we dat de nieuwe Golf GTD naar alle waarschijnlijkheid goed is voor een vermogen van 200 pk. De teaser laat zien dat het front van de Golf GTD flink robuuster wordt vormgegeven dan de snuit van de reguliere Golf. De onderbumper krijgt een honinggraten-rooster waar aan weerszijde vijf lichtunits worden verstopt voor de mistverlichting. Een GTD-logo wordt wederom subtiel op de neus geplakt.

In 1982 bracht Volkswagen voor de eerste keer een Golg GTD op de markt. De uitgaande GTD is goed voor een vermogen van 184 pk. Naast de GTD volgen naar verluidt nog vier sportieve versies van de Golf: de GTI, GTI TCR, GTE en R. Het is nog niet bekend of die auto’s ook begin maart in Genève zullen staan.