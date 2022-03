Volkswagen Golf Country (1990) – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Hier lopen natuurlijk twee dingen door elkaar, want als SUV is deze Golf nooit bedoeld. Het is een eerste verwijzing naar de trend om van reguliere modellen ook een opgehoogde versie te maken, een trend die vooral voorafgaand aan de opkomst van de (compacte) SUV hoogtijdagen beleefde.

Waar het aan het begin van de 21e eeuw vaak om halfbakken pogingen ging, ging Volkswagen met de Golf Country ‘all the way’. De auto, altijd een vijfdeurs Golf II, stond maar liefst 18 centimeter hoger op de poten dan een reguliere Golf. De motor bleef op zijn plek en huist dus diep in het vooronder, wat met geopende motorkap een opmerkelijke aanblik oplevert. Ook met gesloten kap is de term ‘opmerkelijk’ hier echter op zijn plaats. De Golf ziet eruit als het project van een ijverige hobbyist en is op alle denkbare manieren ‘opgestoerd’. Een bullbar? Check! Extra lampen? Zeker! ‘Skidplates’? Uiteraard! Spatlappen? Natúúrlijk!

Het visuele hoogtepunt is wat ons betreft het reservewiel op de achterklep. Althans, op: hij zit op een beugel voor de klep, die eerst apart naar opzij moet zwenken voordat de klep geopend kan worden. De meest twijfelachtige pluim is in dit geval voor het stuk plastic dat de ruimte voor de kentekenplaat opvult. Die plaat verhuist noodgedwongen naar een plek onder de bumper, maar erg professioneel kunnen de daarvoor benodigde wijzigingen niet worden genoemd.

Het resultaat is echter wel fantastisch, want deze uiteraard vierwielaangedreven Golf ziet er daadwerkelijk ruig uit. Dit specifieke exemplaar is ook nog eens uitgevoerd in ‘Montana Grün’, één van de beste kleuren voor dit model. Hij komt uit introductiejaar 1990 en is zowaar origineel Nederlands. De huidige eigenaar kan er maar beter zuinig op zijn, want een mooie Golf Country is inmiddels best wat waard. Op onze site staan er twee, voor €10.950 en €17.949.