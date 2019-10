Volkswagen Golf 8 gelekt

Op de IAA Frankfurt 2019 was hij de grote ontbrekende, al was het maar om het podium vrij te houden voor de ID.3, zijn elektrische alternatief. Toch komt er wel degelijk een achtste generatie van de Volkswagen Golf, de auto die al sinds 1974 als geestelijk opvolger van de Kever de toon aangeeft in de compacte middenklasse. Morgen wordt de Golf 8 onthuld, maar het Duitse Germancarforum wist alvast de hand te leggen op de beelden die de wereld naar de nieuwe Golf moeten trekken.

Opnieuw is de Golf vooral een evolutie. Aan de buitenkant tenminste, want het dashboard is bij deze generatiewissel het grootste nieuws. Dat is over de hele breedte digitaal, zoals dat inmiddels bij Mercedes-Benz de standaard is.

Volledig elektrisch wordt de nieuwe Golf niet, daar heeft Volkswagen immers de ID.3 voor op de planning staan. Maar naast conventionele verbrandingsmotoren (waarschijnlijk is dit de laatste Golf die dit heeft) komen er een mild hybrid en een plug-in hybride Volkswagen Golf.

Morgen op deze site alle ins en outs vanuit Volkswagen zelf.