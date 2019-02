Volkswagen Buggy Concept schemert verder door

Volkswagens grote primeur op de beursvloer in Genève belooft een bijzondere creatie te worden. De zijkant schemert in aanloop naar de salon door.

Bij de jonge lezers onder ons zullen waarschijnlijk niet gelijk veel bellen gaan rinkelen als we ‘Volkswagen’ en ‘Buggy’ in één zin noemen. Degenen met iets meer levenservaring zien het wellicht nog wel voor zich, want vooral in de jaren zestig en zeventig werden Volkswagens Kever regelmatig gebruikt als basis voor een Buggy. Destijds sleutelden bedrijven als Meyers Manx en Ruska aan de Volkswagentjes. Teasers in aanloop naar de grote Autosalon van Genève beloven een reïncarnatie van de oude Buggy, want op de schimmige platen doemt overduidelijk een herkenbaar silhouet op.

Na de voorkant volgt nu een schets van de zijkant. De deurloze cabrio lijkt een grote rolbeugel op de achterkant te krijgen. De ronde vorm van de koplampen vindt daarnaast ook zijn weg naar de achterlichten. Of de Buggy uiteindelijk in de productie gaat, blijft vooralsnog onduidelijk. Mocht de elektrische ID Buggy komen, dan zou het de enige cabriolet voor Volkswagen zijn, want van de Golf en Beetle kennen wij geen cabrioletversies meer. Het laatste model moest sowieso het onderspit delven.