Volkswagen Amerika lanceert reeks getunede concepts

Tijdens het SOWO: the European Experience-festival in Hutchinson toont Volkswagen de zeven concept-cars voor het eerst. Tot september gaan de speciaal geprepareerde Volkswagens langs bij in totaal acht festivals, waaronder Waterfest in Atco (NJ), VAG Fair in York (PA) en Pacific Waterland in Woodburn (OR). Wat neemt Volkswagen precies mee? Een bont gezelschap bestaande uit verschillende Golfjes, een Jetta, de Tiguan en Atlas en de pas in Amerika gedebuteerde Arteon. De drie getunede Golfs zijn vanzelfsprekend van de huidige, zevende generatie. Voor een Golf Alltrack pakte Volkswagen verschillende versies van de auto en maakte daar één geheel van. Zo zien we de voorbumper van een Golf GTE en de grille en spoiler van een GTI. De Golf GTI Rabbit Confetti Concept kenmerkt zich uiteraard door de bijzondere konijnenwrap en een stel grote wielen. De Golf R Spektrum Concept is in het Spektrum-geel uitgevoerd.

Voor de Jetta GLI Super Touring Concept werd de Jetta GLI Autobahn als basis genomen, maar monteerde het merk een stel Fifteen52-wielen onder de sedan. De Tiguan en Atlas concepts moeten het avontuurlijke buitenleven symboliseren en de - voor Amerika - kakelverse Arteon werd flink verlaagd en kreeg immense 21-inchwielen.