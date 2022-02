Volkswagen Amarok: nog even ingepakt

Volkswagen heeft een geheel nieuwe generatie van de Amarok in de ontwikkelingskamers staan waar het al meermaals designschetsen van heeft laten zien. De onthulling van de tweede Amarok laat niet lang meer op zich wachten, maar voor het zover is kunnen we je de nieuwe pick-up op een kakelverse set spionagefoto's laten zien.

Ford trok eind vorig jaar het doek van de volledig nieuwe Ranger, wat voor het eerst betekent dat ook de nieuwe Amarok spoedig zal debuteren. Dat klinkt wellicht niet logisch, voorheen hadden de Ranger en Amarok namelijk helemaal niets met elkaar te maken. De nieuwe Amarok wordt echter een technisch broertje van de Ranger en dat betekent dat Ford bij de ontwikkeling van het model het voortouw heeft genomen. Op deze spionagefoto's is de nieuwe Volkswagen Amarok in testkostuum gesnapt terwijl hij in het Amerikaanse Detroit zijn testkilometers maakte.

De uitgaande generatie Amarok is wat leeftijd betreft behoorlijk aan vervanging toe, met geboortejaar 2010 blaast de pickup dit jaar namelijk 12 kaarsjes uit op zijn verjaardagstaart. De nieuwe Amarok komt voor een groot deel uit de koker van Ford. Volkswagen en Ford zijn enkele jaren geleden een uitgebreide samenwerking aangegaan op het gebied van bedrijfswagens. De wisselwerking tussen de twee merken werkt ook de andere kant op. Hoewel de nieuwe Ford Tourneo Connect ook een Volkswagen (Caddy) is, neemt Ford de ontwikkeling van de nieuwe grotere bestelbussen voor zijn rekening. Dat betekent dat de nieuwe Transit als basis dient voor Volkswagen's nieuwe Transporter.

Terug naar de Amarok, dat is immers de auto die zich op deze foto's onder het camouflagemateriaal schuilhoudt. Op basis van deze spionagefoto's valt weinig over het uiterlijk van de nieuwe pick-up te vertellen, al weten we dankzij meerdere door Volkswagen vrijgegeven designschetsen al vrij goed hoe de pick-up wordt vormgegeven. De Amarok lijkt meer te worden dan slechts een Ranger met Volkswagen-logo's. Volkswagen geeft de auto onder meer een geheel eigen gezicht door zelf zaken als koplampen en grille aan te leveren. Aan de achterzijde zal de Amarok minder van de Ranger afwijken, al vertonen inzendingen in pick-upland wel vaker sterke gelijkenissen met elkaar. De Amarok krijgt in ieder geval ook eigen achterlichten.

Of ook het motorenpalet van de Amarok en Ranger helemaal overeen gaan komen, is nog maar de vraag. Volkswagen sprak eerder in ieder geval over de komst van diverse TDI-motoren, al kunnen dit ook de Ford-machines zijn. Van de Ranger werd onlangs de overtreffende trap gepresenteerd: de Raptor. Volkswagen liet zich onlangs ontvallen dat het een R-versie van de Amarok overweegt, wat mogelijk betekent dat ook de Amarok een sportieve topversie krijgt met een 289 pk sterke 3.0 V6 benzinemotor met twee turbo's.

We verwachten dat Volkswagen later dit jaar het doek trekt van de nieuwe Amarok. De Ranger komt aan het eind van dit jaar al naar Nederland, echter alleen als Raptor. De conventioneler gemotoriseerde versies volgen later.