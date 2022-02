Volkswagen toont kont en dashboard Amarok

De aankomende Amarok is geheel nieuw ten opzichte van zijn voorganger, maar toch ook een heel klein beetje bekend. De pick-up is namelijk gebaseerd op de nieuwe Ford Ranger, die zich in november voor het eerst helemaal liet zien. Daarmee is het nu goed mogelijk om een vergelijking te maken tussen die Ranger en wat we al weten van de Amarok.

Op de schetsen van de carrosserie valt op dat niet alleen de neus afwijkt – dat zou de makkelijkste oplossing zijn – maar ook de flanken en de kont. Van opzij krijgt de Amarok opvallende groeven boven de wielkasten, die bovendien aan de bovenkant iets worden afgevlakt. De vorm van de achterlichten is net anders en de neus is uiteraard helemaal uniek. Toch is de overeenkomst ook helder, dankzij de identieke zijruitpartij met het opvallende, oplopende lijntje achteraan het achterportier. De laadklep krijgt behalve een groot Volkswagen-logo ook in enorme letters de modelnaam mee, zoals dat lijkt te horen bij een pick-up.

Het interieur, dat door Volkswagen nu voor het eerst goed wordt getoond, vertoont eveneens opvallend veel verschillen met de technische basis. Eigenlijk alles wat we zien is net even anders, van de omlijsting van het centrale scherm tot het stuur en van de hendels aan de stuurkolom tot de knoppen voor de klimaatregeling. Tegelijkertijd is de basis-opzet wel weer gelijk. Beide auto’s krijgen een groot verticaal beeldscherm en verticaal geplaatste ventilatieroosters.

In hoeverre Volkswagen deze tekeningen realiteit laat worden, weten we binnenkort. Een exacte datum is er nog niet, maar dat de Amarok dit jaar gaat verschijnen is wel zeker.