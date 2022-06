Volkswagen Amarok krijgt geheel nieuw infotainmentscherm

De nieuwe Volkswagen Amarok was tot nu toe alleen van buiten te zien in verschillende teasers. Nu werpt Volkswagen voor het eerst een blik op het binnenste van de pick-up, waarbij met name het nieuwe infotainmentsysteem in het oog springt.

Volkswagen monteert het touchscreen in de nieuwe Amarok namelijk voor het eerst verticaal in plaats van horizontaal. Met een formaat van 10 tot 12 inch is het scherm van de Amarok een aanmerkelijk groter dan die van bijvoorbeeld de ID-modellen. Volkswagen laat de fysieke knoppen ook in de Amarok grotendeels achterwege. Onder het touchscreen zit een rij tuimelschakelaars voor de waarschuwingslichten, parkeerassistent, klimaatcontrole, veiligheidssystemen en de rijmodi. Daartussenin zit een fysieke draaiknop voor het volume, die in de bediening ongetwijfeld fijner is dan de huidige 'slider' in andere moderne Volkswagens. Op welke versie van Volkswagens software de nieuwe Amarok gaat draaien, meldt het merk nog niet.

Het is eveneens onduidelijk of dit scherm zijn weg naar andere Volkswagens gaat vinden. Dat Volkswagen nu kiest voor een verticaal scherm, kan ermee te maken hebben dat de Ford Ranger - in technisch opzicht een bloedverwant van de nieuwe Amarok - ook een verticaal touchscreen heeft. Toch loopt de aanpak van Volkswagen en Ford uiteen: het touchscreen van de Amarok draait overduidelijk op een eigen interface en de Ford heeft onder het touchscreen nog fysieke knoppen voor de klimaatcontrole, die op de Amarok ontbreken. Daarnaast ziet het dashboard van de Amarok er op het eerste gezicht veel strakker en opgeruimder uit, al is dat zonder beeld van de middenconsole en de rest van het interieur ietwat lastig te beoordelen.

In ieder geval lijkt de nieuwe Volkswagen Amarok zowel vanbuiten als vanbinnen niet simpelweg een gerebadgede Ranger te zijn. Op zeer korte termijn kunnen we de Amarok in vol ornaat bewonderen, want de definitieve onthulling laat niet lang meer op zich wachten.