Vinfast onthult drie elektrische modellen op CES

Vinfast is present op de CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas. Niet voor niets, want het Vietnamese merk is voornemens om daar meteen drie nieuwe elektrische modellen te onthullen. Goed nieuws voor Europeanen: het gaat zeker niet alleen om grote auto’s.

In totaal gaat het doek in ‘Vegas’ zelfs van vijf EV’s, maar daaronder zijn er drie die we nog nooit hebben gezien. Eerder kregen we al van alles te zien van dit ambitieuze Vietnamese merk, waaronder een drietal interessante EV’s. Vinfast belooft dat er in Las Vegas elektrische auto’s klaarstaan voor het A- B- C- D- en E- segment, waarmee zowel in de VS als in de EU een passende line-up klaarstaat. Het lijkt de bedoeling om alle vijf de modellen op beide continenten te gaan voeren, maar ongetwijfeld zal er in Europa meer aandacht uitgaan naar de kleinere, en in de VS meer naar de grotere auto’s.

Zoals we van Vinfast gewend zijn, zijn de auto’s die op de CES worden getoond ontworpen door Pininfarina. Vinfast belooft ‘een premium rijervaring’ en veel geavanceerde rijhulpsystemen.

De laatste tijd horen we steeds vaker van Vinfast. Dat begon in 2018 met twee verbouwde BMW’s, maar inmiddels staat er een veelbelovende line-up klaar. Het merk wil in 2022 in Europa, en dus ook in Nederland, van start. De eerste auto’s moeten hier in november volgend jaar worden afgeleverd. Bijzonder is dat het merk zo nadrukkelijk inzet op de Amerikaanse markt. Noord-Amerika blijkt vaak een lastige kwestie voor autobouwers, wat bijvoorbeeld ook verklaart waarom Franse merken overal, behalve daar actief zijn. Vinfast draagt bovendien de last van zijn Vietnamese afkomst met zich mee, wat wellicht in de VS gezien het verleden niet overal in goede aarde valt. Als alles goed gaat zijn wij er zelf ook bij tijdens CES, en wat we daar te horen krijgen weten jullie dan natuurlijk ook.