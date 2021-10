Vietnamese Vinfast naar LA Auto Show

Vinfast laat zich van zijn ambitieuze kant zien. Niet alleen komt het Vietnamese merk binnenkort onze kant op, ook heeft het de Verenigde Staten op de korrel. Vinfast laat in november zijn twee eerste modellen in Los Angeles zien.

Tussen alle drukte van Chinese nieuwkomers door zou je haast vergeten dat er nog andere Aziatische landen zijn waar nieuwe autofabrikanten opstaan. Het Vietnamese Vinfast is in die categorie zonder meer één van de meest veelbelovende spelers. Onlangs deed het uit de doeken wat de plannen voor Nederland zijn en daarbij vernamen we al dat Vinfast ook zijn vizier richt op de Verenigde Staten.

Gezien de geschiedenis van de twee landen heeft het iets speciaals dat de Vietnamezen ook naar de VS gaan. Dat staat een eventueel succes vast niet in de weg, want we weten allemaal hoe het de Japanse merken uiteindelijk is vergaan in Amerika. Vinfast gaat het in de VS ieder geval proberen met de twee modellen die we hier in Nederland ook mogen verwachten: de VF e35 en VF e36.

Hoewel dat weer twee nieuwe modelnamen zijn, mag je er voorzichtig van uitgaan dat het auto's zijn die we al eerder hebben gezien, respectievelijk onder de namen VF32 (foto 1 t/m 5) en VF33 (foto 6 t/m 8). Die eerste is een 204 pk (1 motor) of 409 pk (2 motoren) sterke middenklasse SUV, die minimaal 504 km ver moet komen op een volle accu. Zijn grotere broer heeft altijd 409 elektro-pk's en heeft volgens Vinfast een actieradius van 550 km.

In het nieuwe jaar worden de Vinfasts leverbaar in de VS en ook hier in Nederland.