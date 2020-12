Vijf 'vergeten' 4x4's voor minder dan €3.000

De wintersport zit er dit jaar waarschijnlijk niet in. Daarbij lijkt het er ook niet op dat de Nederlandse winter dusdanig extreem gaat worden dat vierwielaandrijving echt een pre is. Om de sfeer erin te houden tijdens de feestdagen, hebben we toch een aantal relatief goedkope vierwielaandrijvers uit het occasionaanbod op een rijtje gezet die wellicht minder voor de hand liggen. Kun je toch nog een beetje in de winterse stemming komen.

1. Renault Scenic 2.0-16V RX4 - €1.450

De Renault Scenic RX4 heeft van dit rijtje zonder twijfel de meest terreinwaardige uitstraling. Dat komt voornamelijk doordat hij rijkelijk voorzien is van zwart plastic en een afdekkap voor het reservewiel op zijn kofferdeksel heeft. De RX4 was destijds de duurste Scenic. Dit exemplaar kostte nieuw €26.995 in 2002 en zoals je kunt zien heeft de afschrijving zijn werk goed gedaan. Onder de kap ligt een tweeliter viercilinder met 139 pk, waarmee de Scenic in 11,9 seconden de 100 km/h kan bereiken. Renault leverde overigens geen half werk met de vierwielaandrijving. Het systeem werkt via een visco-koppeling en kan zelf de aandrijfkrachten tussen de voor- en achteras verdelen naargelang de omstandigheden. Daarnaast werd het onderstel 10 cm verhoogd en onder meer voorzien van stevigere veerpoten en draagarmen. Dat maakt wel dat de Scénic RX4 175 kg zwaarder is dan de reguliere variant. Ook het opgegeven gecombineerde verbruik is met 9,5 liter op 100 km niet echt om over naar huis te schrijven. Voor het stoere uiterlijk betaal je dus een prijs aan de pomp.

2. Subaru Justy 1.3-16V 4WD - €2.250

De Subaru Justy loopt al mee sinds 1984. In 2004 kwam de derde generatie op de markt, waarvan dit exemplaar een voorbeeld is. Onderhuids is de Justy gelijk aan de Suzuki Ignis, dat betekent dat er een 1,3-liter viercilinder van Suzuki met 94 pk onder de kap ligt. Ondanks zijn vierwielaandrijving weegt de compacte hatchback slechts 980 kg, waardoor het gecombineerde opgegeven brandstofverbruik met 6,9 liter op 100 km ook nog enigszins binnen de perken blijft. Daarnaast hoef je geen enorm bedrag aan wegenbelasting te betalen. Ook is de topsnelheid van 155 km/h met de huidige snelheidslimiet nog steeds hoog genoeg om je rijbewijs kwijt te kunnen raken op de snelweg. De Justy in kwestie beschikt aan boord over het hoognodige: airco, elektrisch verstelbare buitenspiegels en een geïntegreerde radio/cd speler zijn zo'n beetje de meest luxe zaken die erop zitten. Voor de mensen die toch liever een Subaru met een viercilinder boxermotor onder de kap hebben, komt er straks nog goed nieuws aan.

3. Fiat Panda 1.2 Climbing 4x4 - €2.995

In Italië zie je ze nog wel eens rijden: de aloude Panda 4x4. De eerste generatie van de Panda ging maar liefst 23 jaar mee, van 1980 tot 2003, maar ook van de tweede generatie Panda bracht Fiat een versie met vierwielaandrijving op de markt: de Panda Climbing. De Climbing staat ten opzichte van de reguliere Panda 5 cm hoger op zijn pootjes. De 1,2-liter viercilinder laat zijn 59 pk en 103 Nm koppel in principe los op de voorwielen, maar dankzij de geïntegreerde visco-koppeling in het achterdifferentieel kan de volledige aandrijfkracht desgewenst naar achteren worden gedirigeerd. De Fiat Panda Climbing is overigens alles behalve snel. Pak de agenda er maar bij, want pas na 20 seconden tik je de 100 km/h aan als je het gaspedaal vanaf stilstand vloert. Wel is het zo dat hij met een gewicht van 955 kg zelfs nog net iets lichter is dan de Justy. Dit vla-gele exemplaar komt uit 2005 en heeft ruim 183.000 km achter zijn kiezen. De kleurencombinatie moet je smaak zijn.

4. Subaru Forester 2.0 AWD - €2.450

Het goede nieuws voor de liefhebbers van boxermotoren is géén Impreza of Legacy. Nee, het is deze Forester 2.0 AWD! De Forester laat zich wat lastig in een hokje plaatsen. Is het nu een SUV of een stationwagen? In onze rijtest uit 2003 kreeg hij het etiket 'hoge stationwagen met terreinautotrekjes' opgeplakt. De boxermotor in deze Forester is atmosferisch en levert 127 pk en 184 Nm koppel. Mocht de wintersport onverhoopt toch nog doorgang vinden, dan is de Forester van dit rijtje waarschijnlijk de meest geschikte auto om mee op vakantie te gaan. Hij is ruim en wil nog best vooruit, voor meer vermogen kun je altijd nog je heil zoeken bij de geblazen variant van dezelfde motor. De meest opvallende optie van dit exemplaar? Dat is toch wel het glazen panoramadak, die overigens ook nog open kan. Met 347.395 km heeft deze Forester behoorlijk wat ervaring. Dat hoeft gezien de betrouwbare reputatie van de Subaru niet per sé een afknapper te zijn.

5. Daihatsu Terios 1.3 SX - €2.099

Daihatsu is inmiddels alweer even verdwenen uit ons land. Het merk was niet alleen bekend van auto's als de Cuore en de Sirion, maar had ook eigenwijze karretjes als de Copen en de Terios in het aanbod. De Terios is hoog en smal, maar dit exemplaar lijkt mede dankzij zijn bull-bar toch imponerend over te willen komen. Onder de kap ligt een vierpitter met een cilinderinhoud van 1,3 liter en een vermogen van 83 pk. Het is zeker niet alleen maar show bij de Terios, want hij beschikt gewoon over vierwielaandrijving. Het exemplaar in kwestie heeft nét iets meer dan twee ton gelopen en beschikt ondanks zijn ietwat spartaanse inborst gewoon over elektrische raambediening voorin en airco. Net als de Panda is het zeker geen sprintkanon, maar met een acceleratie naar de 100 km/h in 16,1 seconden doet-ie het toch bijna vier volle seconden beter. Dankzij de korte bakoverbrengingen kan hij aardig zijn mannetje staan in het terrein, maar dat leidt er wel toe dat hij bij 120 km/h al meer dan 4.250 toeren per minuut draait. Het kan niet overal feest zijn.