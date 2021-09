Vijf super-SUV's: heerlijk onnodig

Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Volgens goede traditie moet bijna elk product van het voormalige Fiat Chrysler Automobiles voorzien worden van een Hellcat-V8. Dat deed men dus ook met de Jeep Grand Cherokee. "U wilt een 710 pk sterke 6,4-liter V8 in uw 4,84 meter lange terreinbeul? Dat kan hoor! Dan weegt-ie daarna wel bijna 2,5 ton, maar kom je wel fijn in 3,7 seconden vanuit stilstand op 100 km/h en kun je doortrekken tot 289 km/h." Is het nodig? Nee. Het is zo bizar dat het toch ook wel weer leuk is.

Range Rover Sport SVR

Net als de Jeep Grand Cherokee is de Land Rover Range Rover een auto die van oudsher als utilitaire terreinauto bekendstond, maar uitgegroeid is tot veel meer dan dat. Zo kwam er op den duur de Range Rover Sport naast te staan en daarmee gaan de Britten net even wat verder dan bij de reguliere Range Rover. Hoewel ook de normale Range Rover leverbaar is met de 5.0 V8, trekken ze in de Range Rover Sport er een vermogen uit waar de rest bij verbleekt. Maar liefst 575 pk stampt de SVR eruit, mede dankzij de supercharger die erop zit. Zo rap als de bovenstaande Cherokee is-ie niet, maar met 4,5 seconden van 0 naar 100 km/h in een SUV die 2.310 kilo weegt, blijft een bijzonder schouwspel.

Mercedes-AMG GLS

Kan het groter en gekker? Ja hoor, dat kan. Over maar liefst ruim 5,33 meter strekt de Mercedes-Benz GLS zich uit - dat is 'm qua postuur ook aan te zien - en toch is er ook een heuse door Mercedes-AMG onder handen genomen versie: de GLS 63. Een olifant sportschoenen aantrekken is hierbij toch wel een treffende metafoor. De van tal van andere AMG's bekende 4.0 biturbo V8 levert in de GLS maar liefst 612 pk vermogen en dat stelt de 2.530 kilo zware kolos in staat om in 4,2 seconden van 0 naar 100 km/h te speren. Wie dat ziet gebeuren, begint spontaan aan de wetten der natuurkunde te twijfelen.

Dodge Durango Hellcat

De Dodge Durango is nooit echt een speciaal om zijn uiterlijk of terreinvaardigheden gewaardeerd model geweest. Daar was het de Durango ook nooit om te doen: dit is een grote SUV waar vooral gezinnen comfortabel en ruim in vervoerd kunnen worden. Je kunt je zelfs afvragen of de huidige Durango überhaupt nog wel een SUV is, want het heeft qua uiterlijk en met z'n drie zitrijen ook verdacht veel weg van een MPV. Kortom, een auto waarvan je niet zou verwachten dat er bizarre prestaties mee mogelijk zijn. Maar wacht, hoe zat het ook alweer met het voormalige FCA en de Hellcat-V8? Juist, die kun je ook in de Durango krijgen. Dan luistert-ie naar de naam Durango SRT Hellcat en pomp je zomaar even 710 pk naar de wielen. Precies hetzelfde als bij de Jeep Grand Cherokee Trackhawk dus en ook de 3,7 seconden die van 0 naar 100 km/h nodig zijn komen overeen.

Alpina XB7

Tenslotte nog een kolos met monsterlijk vermogen waarbij men dacht 'als het merk het zelf niet doet, doen wij het wel'. Een BMW X7 M is er niet, maar Alpina geeft een behoorlijk goede indruk van hoe dat zou kunnen zijn met de XB7. Verder dan de 530 pk sterke X7 M50i gaat het immers niet en dat kan natuurlijk niet door de beugel. Alpina ging aan het werk met de 4,4-liter biturbo V8 die daarin ligt en weet er toch mooi even 621 pk uit te trekken. Genoeg vermogen om de Mercedes-AMG GLS bij te benen, want ook de XB7 heeft 4,2 seconden nodig om naar 100 km/h te schieten. Met de topsnelheid van 290 km/h troef je de GLS wel af, want die is elektronisch begrensd op 250 km/h. Toch vragen we ons af hoeveel mensen op die manier hebben zitten vergelijken en voor één van die twee gegaan zijn.