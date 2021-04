Vijf leuke MG-occasions van de oude stempel

MG timmert lekker aan de weg en introduceert dit jaar weer twee nieuwe modellen in Nederland. Ook krijgen we deze maand de voorbode op een nieuwe roadster te zien. Toch denken we nog wel eens weemoedig terug aan het oude MG, dus eens kijken wat er daarvan zoal nog te koop staat.

MG TF - 2005 - € 6.250

Wie aan MG denkt, denkt natuurlijk direct aan leuke tweezitters. Met de MG A en MG B, maar natuurlijk ook de Midget, bracht MG heerlijk open rijplezier. Daarover straks meer, want we werken even het lijstje af van jong naar oud. Zodoende komt deze MG TF uit 2005 bovenaan te staan. Een MG uit het laatste jaar voordat het oude niet-Chinese MG ter ziele ging. Gelukkig is het aanbod van TF's en F's nog aardig breed, maar de TF die we hier zien, konden we vanwege de uitvoering niet onbelicht laten. Een heerlijk Britse kleurstelling zo, met het lichte interieur en de houtaccenten in het dashboard en de deurpanelen. De kilometerstand, net iets boven de 180.000, is ook niet overdreven. Achter de stoelen ligt de 136 pk sterke versie van de 1.8 en daarmee heb je genoeg in huis voor een lekker potje sportief sturen. Met handbak ook, natuurlijk.

MG ZT - 2003 - € 4.950

Hoewel MG van oudsher natuurlijk naam maakte met roadsters, heeft het in de loop der jaren ook andere uitstapjes gemaakt. Zo kregen aardig wat als Rover ontwikkelde auto's ook een MG-logo op de neus gedrukt. Eén daarvan was de Rover 75, die bij MG als ZT door het leven ging. Wie een 75 liever met een wat sportiever rijgedrag en uiterlijk wilde, kon bij MG aankloppen. Deze ZT ziet er dankzij z'n lichtmetalen wielen, donkere in plaats van chromen accenten en natuurlijk alcantara-bekleding in het interieur een stuk flitsender uit dan z'n Rover-tegenhanger, maar tegelijkertijd is het nog altijd duidelijk een Brit. In de neus ligt de 190 pk sterke 2,5-liter V6 van Rover, die in dit geval via een handgeschakelde vijfbak z'n krachten naar de voorwielen dirigeert en pas 117.000 km ervaring heeft. Heb je nog wat meer geld op de plank liggen: de ZT was er zelfs met een V8 van Ford en achterwielaandrijving. Dan heb je helemaal iets speciaals in handen.

MG Midget - 1979 - € 6.845

Genoeg 'modern' spul, tijd voor de échte eyecatchers. Hoewel het niet het mooiste is dat MG ooit voortbracht, is een Midget een geweldige aanschaf als je voor niet al teveel geld toch leuk, klassiek én open wil rijden. De echt oude Midgets zijn heel zeldzaam geworden, maar exemplaren uit de jaren 70, zoals deze, tref je nog regelmatig voor een schappelijke prijs. Deze heeft de kunststof bumpers die midden jaren 70 vanwege Amerikaanse reglementen op de Midget kwamen en deze bruine begon z'n leven ook aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Dat heeft er waarschijnlijk aan bijgedragen dat-ie nog behoorlijk hard oogt, dus dat is een voordeel. Wil je liever toch een Midget met een wat klassieker en meer Europees uiterlijk, dan is deze iets oudere en duurdere uit 1974 wellicht interessant.

MG B - 1974 - € 16.900

We maken even een enorme sprong omhoog in de prijs, maar De MG B mag natuurlijk niet ontbreken. Zeg MG en je ziet deze auto voor je. Hij was er natuurlijk ook als GT en kreeg op den duur uitbreiding en opvolging in de vorm van de C en RV8, maar deze MG B Roadster is volgens velen dé MG. Dit exemplaar ziet eruit zoals je het graag ziet, al is de kleur natuurlijk een kwestie van smaak. Hij oogt netjes en compleet, met de klassieke verchroomde bumpers, het rekje op de kofferklep en, niet geheel onbelangrijk, een stoffen kap in goede staat. Je vindt ze vast goedkoper, maar vanwege hun populariteit kun je al snel op een exemplaar stuiten van iemand die voor een dubbeltje op de eerste rang wilde zitten. Iets meer uitgeven kan dus geen kwaad.

MG A - 1959 - € 29.950

Tenslotte tillen we deze MG A uit 1959 even op het podium. Met afstand de duurste en de oudste MG uit dit lijstje, maar volgens velen waarschijnlijk ook de allermooiste. De MG A is deels gerestaureerd, maar zaken als het dashboard en het chroomwerk zijn origineel en in een zo mooi mogelijke staat gebracht. Ook zegt de aanbieder dat de originele 1.6 vervangen is door een 1.8 uit een MG B. Voor de puristen misschien niet je van het, maar reken maar dat het genieten is in deze MG A en dat je enorm veel bekijks trekt. Wil je echt voor de crème de la crème gaan, dan verwijzen we je graag door naar deze MG A uit 1957. Dat lijkt ons helemaal een pareltje.