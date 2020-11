Vijf gebruikte Volkswagens Golf R

Volkswagen Golf 4 R32 - € 19.950

Ja, we begrijpen het als je steil achterover slaat van de prijs. De oudste Golf in dit lijstje is niet eens de goedkoopste. En het is ook geen blauwe, zoals je 'm misschien bij uitstek wil. Het aanbod (we kijken naar de occasions hier op AutoWeek.nl) is echter alles behalve uitbundig als je een Golf 4 R32 zoekt. Hij staat echter wel bij een bedrijf dat niet zomaar rommel zal verkopen, dus dat boezemt dan wel weer vertrouwen in dat je ook wat terugkrijgt voor dat geld. En laten we wel wezen, zo'n R32 met zijn heerlijke VR6-roffel bezorgt je ongetwijfeld al direct bij de eerste kilometers een lach op je gezicht, ook al heb je net bijna 20 mille achtergelaten.

Volkswagen Golf 5 R32 - € 14.999

Opnieuw geen blauwe, maar een redelijk anoniem gekleurde R32. Dat men 'm graag in het blauw zou hebben, zien we ook terug in de prijzen. Daarom lichten we liever deze wat 'goedkopere' R32 even uit. Hoewel het bij deze scheurmonsters altijd maar de vraag is of er een beetje netjes mee omgegaan is, doen de foto's ons in ieder geval vermoeden dat het een auto is die liefde heeft gekend. Zijn hogere kilometerstand hoeft ook niet direct een groot probleem te zijn, zeker omdat er bij deze nog gewoon een handbak aan de VR6 hangt, in plaats van de bepaald niet probleemloze vroegere DSG's.

Volkswagen Golf 6 R - € 17.895

Deze Golf R uit 2010 heeft wél de gewilde kleur, heeft minder gelopen dan die hierboven en is natuurlijk ook nog eens een aantal jaar jonger. Toch is het prijsverschil relatief klein. Dat zit 'm mogelijk in het feit dat de techniek wat fragieler is, dat je twee pitten minder hebt en dat de Golf 6 R qua uiterlijk niet de meest spetterende van het stel was. Maar goed, het feit dat de Golf sindsdien uiterst voorzichtig geëvolueerd is, zorgt er wel voor dat-ie nog lekker fris oogt. Qua voorzieningen aan boord zit het ook wel snor, want de accessoirelijst was standaard goed gevuld bij de R. Dan vergeet je al snel dat het toch alweer een tien jaar oude auto is.

Volkswagen Golf 7 R - € 26.950

Qua prijzen springt het natuurlijk al snel een flinke stap omhoog als de meest recente Golf R in de zoekresultaten verschijnt. Met krap €27.000 is dit exemplaar uit 2016 alles behalve een koopje. Hoewel het goedkoper kan als je 'm in een wat anoniemer kleurtje neemt, staat-ie er zo toch wel wat lekkerder bij. Dat is ook wat waard, toch? Grijze Golfjes vliegen je immers om de oren en het laatste wat je wil als je een R hebt, is dat het té anoniem wordt. Een echt opvallende verschijning zal zo'n moderne Golf R voorlopig in de basis al niet zijn, maar daarvoor ben je bij de Golf eigenlijk altijd aan het verkeerde adres. Gewoon lekker rijden en genieten als de 300 pk ontketend worden.

Volkswagen Golf 7 R Variant - € 29.998

Het blijft nog nét onder de € 30.000 in dit rijtje, maar dan ook echt maar net. Deze Golf R Variant verdient echter ook even de aandacht. Dat je ook een R Variant kon krijgen bij de vorige generatie, was toch een leuke uitbreiding van de R-stamboom. Dit is misschien wel de ultieme auto voor de huisvader of -moeder die rijplezier wil halen uit een verder prima praktisch inzetbare auto. Oké, naar Zuid-Frankrijk hobbelen met een caravan erachter is misschien niet het meest comfortabel in deze auto, maar het kan dankzij de afneembare trekhaak wel! Eenmaal op bestemming de kinderen naar het zwembad sturen en zelf even lekker gaan genieten van de bochtige wegen in de omgeving. Klinkt als een topvakantie, toch?