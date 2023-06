VinFast VF3 is nieuwe budget-EV 'voor de massa'

Het wachten is op meer compacte en bovenal meer betaalbare elektrische auto's, zoals bijvoorbeeld de Dacia Spring. Het Vietnamese VinFast heeft op dat gebied binnenkort mogelijk eveneens wat in de melk te brokkelen en wel met deze VF3. Een bijzonder kleine EV met een stoer jasje aan. Hij doet wat denken aan de Suzuki Jimny en aan de Chinese compacte EV Baojun Yep.

De VinFast VF3 is slechts zo'n 3,1 meter lang en daarmee zit-ie tussen de brommobielachtige Citroën Ami (2,41 meter) en de Dacia Spring (3,73 meter) in. Net als de Ami (en diens familieleden van Opel en Fiat) heeft de VF3 slechts twee deuren, maar het is dan wel weer een vijfzitter. VinFast benadrukt daarbij dat het een auto is die hele gezinnen mobiel moet maken, waarmee je mag rekenen op prestaties die meer bij de Dacia Spring in de buurt komen dan bij die van de Ami/Rocks/Topolino. Wat de kleine EV in huis heeft, meldt het bedrijf niet, maar het spreekt over 'een indrukwekkend rijbereik'. Dat belooft wat, zou je zeggen.

De VinFast VF3 wordt volgens de Vietnamezen bovendien 'bereikbaar geprijsd om de massa te bereiken' en zou de potentie hebben om 'dé nieuwe nationale auto van Vietnam te worden'. Ja, je leest het goed, vooralsnog is de VinFast VF3 alleen voor de lokale markt bedoeld. Toch houden we 'm de komende tijd uiteraard in de gaten voor als er meer over bekend wordt. Wie weet bedenkt de fabrikant zich nog en blijken er hier in Europa kansen voor de VF3.