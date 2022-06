Het stratencircuit in Bakoe is een verraderlijke baan. Aan de ene kant heb je lange rechte stukken waar je weinig neerwaartse druk wil hebben, maar er zijn ook smalle, krappe bochten die dwars door de binnenstad gaan. "Het is een lastig circuit", aldus Verstappen. "Het zal niet meevallen de beste afstelling te vinden voor de auto en de juiste hoogte van de vleugel." Voorafgaand aan het raceweekend hoopt de regerend wereldkampioen vooral dat er in de kwalificatie wat van de rondetijden af geschaafd kan worden. "Ik ben vooral benieuwd of we de snelheid van de auto kunnen verbeteren voor de kwalificatie, want daar schort het dit seizoen nog aan."

In de kwalificatie is Ferrari namelijk de uitblinker dit seizoen. Charles Leclerc behaalde in vijf van de zeven tot nu toe verreden Grands Prix poleposition. Toch won de Monegask slechts twee keer: in Bahrein en Australië. In Monaco gooide zijn team roet in het eten met de pitstopstrategie, waardoor hij niet verder kwam dan de vierde plaats. Voor hem is het te hopen dat het team hiervan heeft geleerd en in Bakoe niet opnieuw dezelfde fouten maakt.

Verstappen heeft in Azerbeidzjan misschien nog wel het meest te vrezen van zijn eigen teamgenoot, Sergio Perez. De Mexicaan ging er vorig seizoen, mede door de klapband van Verstappen en een cruciale fout van Lewis Hamilton in de slotfase van de race, met de overwinning aan de haal. Ook in Monaco zegevierde Perez, wat maakt dat het gat tussen de twee in de stand van het wereldkampioenschap nog slechts 15 punten is in het voordeel van Verstappen. Perez richt zijn pijlen dan ook duidelijk op de overwinning. "Mijn doel is races winnen en strijden voor de wereldtitel. Ik ben fan van stratencircuits, want daar kan de coureur echt het verschil maken."