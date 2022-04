Verstappen optimistisch na eerste vrije trainingen Australië

Max Verstappen is de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Australië goed doorgekomen. De Nederlander klokte in de eerste sessie een vierde tijd en kwam in de tweede vrije training dicht in de buurt van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Verstappen is positief gestemd en zegt dat zijn team de goede kant op gaat voor de kwalificatie en de race.

In de eerste vrije training moest Verstappen nog even op stoom komen. De Nederlander zette een vierde tijd op het bord en kwam daarmee op ruim acht tienden uit achter Carlos Sainz, die een ronde van 1:19.806 reed. Charles Leclerc en Sergio Perez, de teamgenoot van Verstappen, namen de tweede en derde plaats in beslag. Lewis Hamilton kwam ondertussen niet verder dan de zevende tijd. De tweede vrije training pakte beter uit voor Verstappen. Charles Leclerc was met een tijd van 1:18.978 de snelste man op de baan, maar de Nederlander zat daar slechts 0,245 seconden achter. Sainz ging er met de derde tijd vandoor. Mercedes was de tweede vrije training niet in de top 10 te bekennen.

De strijd zal zich dit weekend hoogstwaarschijnlijk dus weer gaan afspelen tussen Red Bull en Ferrari. Verstappen is na de eerste trainingen voor de Grand Prix van Australië positief en denkt dat hij het gat tussen Ferrari verder kan verkleinen. "De grip was goed en het circuit is minder hobbelig geworden", aldus de regerend wereldkampioen. "In de eerste training en aan het begin van de tweede training miste ik wat balans in de auto, maar nadat we voor de laatste run wat dingen hadden aangepast, voelde het een stuk beter. We gaan de goede kant op, zaterdag proberen we daarop door te bouwen", stelt Verstappen. De Red Bull-coureur heeft dit weekend wat goed te maken, want na een uitvalbeurt in de eerste race en de overwinning in Saoedi-Arabië staat hij op de derde plek in het kampioenschap met 25 punten. Leclerc en Sainz hebben momenteel respectievelijk 45 en 33 punten op zak, en staan daarmee respectievelijk een en twee in de titelstrijd.

Morgenochtend moet je er vroeg bij zijn als je de derde vrije training wil kijken, want die begint om 5 uur Nederlandse tijd. Drie uur later, om 8 uur, staat de kwalificatie op het programma. De race start zondagochtend om 7 uur. Onze vooruitblik op de Grand Prix van Australië is hier te lezen.

Foto: ANP