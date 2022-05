Verstappen pakt leiding in kampioenschap Formule 1

Max Verstappen pakte bij de Grand Prix van Spanje zijn derde overwinning op rij in dit seizoen van de Formule 1. Met die overwinning neemt de Nederlander de leiding in het wereldkampioenschap over van Charles Leclerc, die zijn race door motorpech in rook zag opgaan.

Het was een mooie dag voor Red Bull in Spanje, want Sergio Peréz stond naast Max Verstappen op de tweede trede van het podium. Aan het einde van de race reed de Mexicaan aan de leiding, maar hij kreeg een teamorder om Verstappen er voorbij te laten. De derde man op het podium was George Russell, die zijn Mercedes naar de derde plek stuurde.

Verstappen beleefde overigens een verre van vlekkeloze race in Spanje. Na tien ronden duwde een windvlaag zijn Red Bull de grindbak in en tot overmaat van ramp bleek zijn DRS tijdens de race niet te werken, een euvel dat hem ook al hinderde in de kwalificatie.

Het gebrek aan DRS leverde een boze en gefrustreerde Verstappen op over de boordradio. Logisch, want doordat hij geen extra snelheid kon genereren met het openen van zijn achtervleugel was inhalen praktisch onmogelijk. Daardoor zat hij rondenlang vast achter Russell, die verrassend veel snelheid had in zijn Mercedes. Verstappen kon daardoor de strijd niet aangaan met Leclerc. Door het pechgeval van de Monegask zag Verstappen de overwinning weer binnen bereik komen.

De overwinning in Spanje markeert de 24e GP-zege voor Verstappen en in de statistieken van de koningsklasse is hij nu op gelijke hoogte gekomen met de Argentijn Juan Manuel Fangio, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw vijf keer wereldkampioen werd.

Uitslag Spaanse Grand Prix