Vernieuwde Porsche Taycan betrapt

De Porsche Taycan is later dit jaar al vier jaar onder ons en dat betekent dat er in Stuttgart al uitgebreid is nagedacht over een gefacelifte variant. Die vernieuwde Porsche Taycan is op deze foto's behoorlijk goed te zien.

Porsche's eerste volledig elektrische auto van Porsche beleefde zijn publieksdebuut in september 2019. Aan het ontwerp van de elektrische Porsche had autoland toen al enkele jaren kunnen wennen, al in 2015 blikte Porsche met de Mission E namelijk vooruit op de Taycan. De Taycan is nu 3,5 jaar oud dat betekent dat de elektrische GT een opfrisbeurt te wachten staat. We hebben je al tweemaal een ingepakte versie van de ingepakte Taycan voorgeschoteld, al betrof het tweemaal een naar verluidt ruim 1.000 pk sterke nieuwe topversie, compleet met een heftige achtervleugel. Nu hebben we de vernieuwde Porsche Taycan in een bescheidenere uitdossing te pakken.

Wat Porsche op technisch vlak voor de Taycan allemaal in petto heeft, is nog even een mysterie. Wel is al vrij duidelijk wat de auto op uiterlijk vlak te wachten staat. Porsche geeft de Taycan - en Taycan Sport Turismo en Cross Turismo - onder meer nieuwe koplampen. De nieuwe exemplaren zijn platter en lopen in tegenstelling tot de huidige exemplaren volledig door richting het midden van de auto. Het is nog even de vraag of de verticale gleuven die momenteel optisch vanuit de koplampen omlaag de bumper in duiken terugkeren. Dat Porsche de Taycan nieuwe bumpers geeft, is gezien de plakkers op dit testmodel in ieder geval duidelijk.

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Porsche Taycan zijn er in ons land bijna 1.800 exemplaren van geregistreerd. In 2022 werden er 720 exemplaren van gekentekend. In 2021 en 2020 ging het om achtereenvolgens 631 en 436 stuks. Net als het huidige model zal ook de gefacelifte Taycan weer in diverse vermogensvarianten en met accupakketten in verschillende formaten beschikbaar komen.