Vernieuwde Mercedes-Benz E-klasse houdt het niet droog

Mercedes-Benz heeft een gefacelifte E-klasse in z'n ontwikkelingskamers staan , maar het lijkt erop dat het uiterlijk van de gemoderniseerde E-segmenter nu al geen geheimen meer kent. Vorige week konden we je de snuit van de bijgewerkte E-klasse al laten zien en ditmaal is op de sociale kanalen een afbeelding opgedoken van het achterste van de E-klasse.

Op die afbeelding is te zien dat de E-klasse inderdaad compleet nieuwe achterlichtunits krijgt, exemplaren die wat vorm betreft meer overeenkomen met die van auto's als de A-klasse. De chroomstrip die zich tussen de verlichtingsunits heeft gehuisvest, is breder dan voorheen. Daarmee gaat het front heftiger op de schop dan de voorzijde. De E-klasse op de foto is overigens direct uitgevoerd als 63 AMG en dat betekent dat zich onder de kap een 4,0-liter grote V8 bevindt die over twee turbo's beschikt. In de E 63 is die machiene goed voor 571 pk en 750 Nm koppel. De E 63 S levert maar liefst 612 pk en 850 Nm en weet nog eens 0,2 tellen van die sprinttijd af te snoepen. De topsnelheid van beide versies ligt op 250 km/h, al is deze middels het AMG Drivers Pack te verhogen tot 300 km/h.

Mercedes-Benz gaf zelf al vrij dat het twee nieuwe motoren in de E-klasse presenteert. Het gaat daarbij in ieder geval om een 2,0-liter viercilinder en om een 3,0-liter zes-in-lijn. Deze machines zijn allebei voorzien van een starter-generator die dankzij de 48 volt-boordspanning extra vermogen geeft. De viercilinder levert 272 pk en heeft dankzij de elektrohulp 20 pk extra. De zescilinder schopt het tot 367 pk en profiteert eveneens van 20 extra, elektrisch opgewekte pk's. Ook is er nieuws op plug-in gebied. De reeds gepresenteerde E300de en de E300e zijn namelijk voortaan ook met vierwielaandrijving te bestellen. Tot nu toe waren de Mercedessen louter met aandrijving op de achterwielen verkrijgbaar.