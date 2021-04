Vernieuwde Lexus ES debuteert in China

Lexus voegde de ES in 2018 aan het Europese leveringsgamma toe. Die 4,96 meter lange sedan is in ons deel van de wereld alleen als hybride ES 300h te krijgen, maar is elders in de wereld ook met conventionelere benzine-aandrijflijnen leverbaar. Lexus deelt alvast een afbeelding van de gewijzigde ES en geeft daarbij direct een teaservideo vrij. Zodoende kunnen we al iets over het uiterlijk melden.

Hij krijgt in ieder geval herziene koplampen, waarvan de vorm overigens niet lijkt te veranderen. Wél past Lexus de invulling aan. De led-matrixpitten die momenteel een soort trapeziumvorm hebben, worden vervangen door meer vierkante exemplaren. Ook nieuw is de vorm van de bliksemschichtvormige led-dagrijverlichting aan de onderkant van de koplamp. De bovenste punt ervan is langer en start voortaan meer in het midden van de koplamp en loopt richting de grille toe minder ver door. Ook aan de achterkant voert Lexus kleine wijzigingen door. De achterspoiler van de vernieuwde ES die Lexus in een teaservideo laat zien, verraadt dat het een ES met F-Sport-aankleding betreft. De achterlichten lijken een donkerdere behuizing te krijgen en ook de invulling van de unit wordt op detailniveau gewijzigd. Het lijkt erop dat ze optisch beter samensmelten met het zwarte deel dat zich tussen de achterlichten bevindt. Klein kanttekening: in de teaservideo is de voor de Noord-Amerikaanse markt bestemde versie van de ES te zien, die op detailniveau van het Europese model kan verschillen.

Lexus voert ongetwijfeld kleine wijzigingen door in het interieur. De hybride 300h-variant blijft waarschijnlijk de enige krachtbron in Nederland .

De eerste ES werd in 1989 gelanceerd tijdens de North American International Auto Show, waar ook de voor het merk veel belangrijkere imagomaker LS werd gepresenteerd. Met de duo-onthulling voorkwam Toyota dat het zijn luxedivisie Lexus met slechts één model zou lanceren. De oer-ES was overigens gebaseerd op de Camry (V20).