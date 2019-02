Vernieuwde Kia Niro in Genève

Op 7 maart opent de Salon van Genève wederom z'n deuren. Verwacht net als ieder jaar heel veel nieuws en uiteraard vind je dat nieuws allemaal op deze site. Meer informatie over de beurs: www.gims.swiss

Kia presenteert in Genève onder meer een elektrische concept-car, maar er het merk brengt meer nieuws mee. Wat te denken van deze vernieuwde Niro?

De volledig elektrische e-Niro is momenteel de Niro-variant waar de meeste aandacht naar uit gaan, maar de auto is ook als Hybrid en als Plug-in Hybrid leverbaar. In Genève parkeert Kia de vernieuwde versies van die geëlektrificeerde modellen.

De Niros krijgen nieuwe bumpers, een vernieuwde grille en gewijzigde koplampunits. Ook de verlichting in de voorbumper is vernieuwd. Aan de achterkant nemen ook aangepaste verlichting waar. Daarbij plaatst Kia in de achterbumper nu een zilverkleurige skid-plate.

Natuurlijk wordt ook het interieur gemoderniseerd. Kia zegt hoogwaardigere materialen toe te passen en de Koreanen werken de boel af met glanzend zwarte of zilverkleurige en satijnchromen details. Nieuw is het optionele 10,25-grote display en het 7-inch grote scherm in het instrumentarium. Een 8-inch display op de middenconsole en een 4,2-inch tft-scherm in het instrumentarium zijn standaard. Optioneel levert Kia nu schakelflippers achter het stuur om de zestraps automaat mee te bedienen. Die automaat moet nu sneller werken dan voorheen.

Nieuwe veiligheidssystemen komen onder andere in de vorm van Lane Following Assist, een systeem dat we al kennen van de e-Niro. Aan de aandrijflijnen wordt verder niet gesleuteld. De Niro Hybrid behoudt zijn 1,56 kWh grote accupakket terwijl de Plug-in Hybrid zijn energie blijft putten uit een 8,9 kWh groot exemplaar.

De vernieuwde Niro Hybrid en Plug-in Hybrid start in het derde kwartaal van dit jaar. Prijzen volgen in een later stadium.

Sinds de introductie van de Niro in 2016 zijn wereldwijd ruim 270.000 exemplaren verkocht. 100.000 stuks daarvan vonden een eigenaar in Europa waarvan er 12.000 in Nederland zijn verkocht.