Vernieuwde Ferrari Portofino op komst

Ferrari is aan het testen geslagen met een ingepakte Portofino, en dat kan maar één ding betekenen: er zit een aangescherpte versie in het vat.

De in 2017 gepresenteerde Ferrari Portofino nam het stokje over van de California T, Ferrari's cabriolet met een stalen klapdak en een V8 in de neus. Hoewel de Portofino nog zeker geen oud model is, is men in Maranello al druk in de weer met het testen van een gefacelifte Portofino.

Waar Ferrari de achterzijde van de Portofino ongeroerd laat, is het de voorzijde waar de grote wijzigingen plaatsvinden. De instap-Ferrari krijgt een vernieuwde voorbumper, een plattere en een ogenschijnlijk aan de zijkanten spitser gevormde grill. Maar er is meer. De koplampen lijken namelijk volledig nieuw te zijn, exemplaren die sterke overeenkomsten vertonen met de kijkers van de Ferrari Roma.

De Portofino heeft momenteel een 600 pk sterke 3,9-liter grote V8 in zijn snuit liggen. Die van twee turbo's voorziene achtcilinder levert na de moderniseringsronde waarschijnlijk enkele tientallen pk's meer. Een marktlancering verwachten we volgend jaar. De voorganger van de Portofino werd geboren als California en ging na zijn facelift als California T door het leven. Hoe de opgewaardeerde Portofino gaat heten, is nog niet bekend.