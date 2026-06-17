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Vernieuwde Chevrolet SIlverado: Chevy's verkooptopper heeft 6,6-liter V8!

Twee nieuwe gigantische V8's

Lars Krijgsman
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Chevrolet heeft zijn grootste succesnummer vernieuwd. We hebben het dan natuurlijk over bakbeest Silverado. De vernieuwde Chevrolet Silverado wordt zowel vanbinnen als vanbuiten herzien en is er gewoon weer met dikke achtcilinders.

Vorig jaar zijn er in Nederland zo'n 391.000 nieuwe personenauto's geregistreerd. Alleen al in de Verenigde Staten leverde Chevrolet van de Silverado bijna 589.000 exemplaren. Eerlijk is eerlijk: daar zitten ook 11.275 elektrische Silverado's EV tussen. Strepen we die weg, dan blijven er alsnog zo'n 577.500 Silverado's met dikke benzinemotor over. Dat illustreert maar hoe belangrijk de Chevrolet Silverado voor General Motors is. Om het verkoopsucces vast te houden, is de Silverado nu vernieuwd.

De nieuwe Silverado heeft een front dat lijkt op dat van het uitgaande model. Opnieuw tref je er een giga-grille in aan. De verlichting gaat echter behoorlijk op de schop. Hoog in het front zien we voortaan platte led-elementen, lager een haakvormig deel led-dagrijverlichting. Tussen deze verlichting zit voortaan de daadwerkelijke koplamp. De klep van de laadbak wijkt af van die van het vorige model, evenals de verlichting aan weerszijden ervan. Zowel de vorm van de achterlichten als de lichtsignatuur erin is aangepakt.

Chevrolet Silverado

Chevrolet Silverado: vooral strakker

Strakker

Het interieur van de vernieuwde Silverado oogt strakker en minder massief dan de cockpit die tot op heden in de Silverado zat. Centraal in het dashboard zit een 16,3 inch infotainmentscherm. Achter het stuurwiel tref je een instrumentarium met een diagonaal van 12,2 inch. Afhankelijk van de gekozen uitvoering biedt de Chevy ook een 11,5 inch display dat in het dashboard een plekje krijgt voor de bijrijder.

Mag het een litertje meer zijn?

Dat de Chevrolet Silverado met de Silverado EV een elektrisch zustermodel heeft, betekent niet dat de traditioneler gemotoriseerde Silverado wat elektrificatie betreft opeens grote stappen zet. Sterker nog, Chevrolet trapt het V8-pedaal snoeihard tegen de bodem. De 5,3- en 6,2-liter grote V8's maken plaats voor splinternieuwe achtcilinders met slagvolumes van 5,7 en zelfs 6,6 liter. Daarnaast is er een vernieuwde 2.7 viercilinder en een 3.0 Duramax-dieselmotor.

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