Verkopen Mazda weer op niveau van voor pandemie

Net als nagenoeg elke autofabrikant biedt Mazda een inkijkje in z'n bedrijfstechnische resultaten. Het merk heeft z'n verkopen de afgelopen periode natuurlijk stevig zien toenemen ten opzichte van crisisjaar 2020, en dat levert natuurlijk opvallend positieve groeicijfers op. Interessant is echter dat Mazda z'n verkopen weer op het niveau heeft van vóór de pandemie die in 2020 als een dikke donkere deken op de wereld neerdaalde.

Als gevolg van de coronapandemie zag Mazda z'n wereldwijde verkoopcijfers vorig jaar tussen 1 april en 30 juni met ruim dertig procent dalen ten opzichte van 2019 van 353.000 tot 244.000 auto's. In Europa daalden de verkopen in in 2020 zelfs met 58 procent tot 28.000 stuks. Nu de gevolgen van de corona-pandemie steeds kleiner worden is het niet gek dat Mazda in de periode 1 april tot en met 30 juni een flinke groei noteert ten opzichte van 2020. In Europa verkocht Mazda namelijk 55.000 nieuwe personenauto's, 97 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Wereldwijd verkocht Mazda tussen april en juni 353.000 nieuwe personenauto's. Inderdaad, exact net zoveel als in het 2019, het jaar voordat de gevolgen van de pandemie z'n vlijmscherpe tanden in de wereld zette.

Mazda geeft aan dat het z'n aandacht vanwege de chiptekorten sterk heeft gelegd op de Amerikaanse en Australische markt, regio's waar het merk de grootste absolute groei kon realiseren. In de Verenigde Staten vonden tussen april en juni 106.000 nieuwe personenauto's een eigenaar, 73 procent meer dan vorig jaar. In Australië stegen de verkopen in die periode met 81 procent tot 33.000 stuks. Ook in thuisland Japan stegen de verkopen en wel met een bescheiden 7 procent tot 28.000 stuks. In China werd echter geen groei waargenomen, daar verkocht het merk tussen april en juni met 47.000 stuks 23 procent minder personenauto's dan in diezelfde periode vorig jaar. Mazda zegt te verwachten dit fiscale jaar wereldwijd 1.41 miljoen auto's te verkopen, 9 procent meer dan vorig jaar. In Europa verwacht het merk dit fiscale jaar, dat tot maart 2022 loopt, uiteindelijk 225.000 auto's te verkopen (+26 procent).