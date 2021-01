Verkoopcijfers 2020

In 2020 werden 356.051 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet, blijkt uit de cijfers van Bovag, RAI Vereniging en RDC. Zo weinig waren dat er in meer dan een halve eeuw niet. Maar gelukkig zijn er ook winnaars.

Het mag dan wel aardig de pen uit komen vloeien, in werkelijkheid is het natuurlijk allesbehalve fraai: in 2020 werden ruim 20 procent minder nieuwe personenauto’s geregistreerd en we durven de bewering

dan ook wel aan dat veel autofabrikanten, importeurs en dealers het oude jaar afgelopen nacht met een welgemeende voetafdruk in het achterste de deur uit hebben gezet. In 2019 vonden 445.217 nieuwe

personenauto’s hun eerste baasje, afgelopen jaar waren dat er nog maar 356.051. Dat is het laagste niveau sinds 1967, toen de dealers het met 263.588 orderformulieren moesten stellen. Let wel, 1967: het jaar dat onze koning het levenslicht zag en het jaar dat Penny Lane uit de transistorradio’s schalde.

Gelukkig zijn er ook merken die in 2020 positieve cijfers schreven. De gewezen underdog Kia staat daardoor fier op 2 in de merken-hitparade. Het registreerde ruim 6 procent meer dan het jaar ervoor. De Niro is zelfs de bestverkochte auto van 2020 gebleken en ook de derde plaats van de modellenlijst wordt door Kia bezet met de Kona. Ook Fiat sloot 2020 beter af dan 2019 (+22,7 procent). Bentley pluste 9,3 procent en tenslotte mochten we een aantal nieuwe merken begroeten zoals Aiways, Polestar en MG (hoewel die eigenlijk al in 2019 om de hoek kwam kijken). Tesla eindigt 2020 op nummer 16 en valt daarmee net uit onderstaande lijst.

Natuurlijk was 2020 het jaar van de elektrische auto en hoewel de precieze cijfers op soort aandrijving nog niet voorhanden zijn, weten we dat het er zo’n 70.000 waren, zo’n 20 (daar is dat getal weer) procent van de totaalmarkt. Afgelopen maand waren dat er zelfs zo’n twee derde, uiteraard geholpen door de vandaag ingegane bijtellingsverhoging (12 procent over de eerste 40.000 euro in plaats van 8 procent over de eerste 45.000 euro).

Bestverkochte automodellen 2020

Model December jan. t/m dec. 2020 1 Kia Niro 788 11.880 2 Volkswagen ID3 6.083 10.954 3 Hyundai Kona 4.526 10.823 4 Volkswagen Polo 151 8.975 5 Volvo XC40 2.064 8.477 6 Opel Corsa 895 8.473 7 Tesla Model 3 3.938 8.369 8 Ford Focus 292 7.773 9 Renault Clio 511 7.478 10 Peugeot 208 836 6.916 11 Ford Fiesta 488 6.659 12 Kia Picanto 212 6.604 13 Toyota Yaris 1.098 6.439 14 Volkswagen Golf 248 6.374 15 Toyota Aygo 691 6.295

Populairste automerken 2020

Merk December Jan. t/m dec. 2020 1 Volkswagen 9.291 44.670 2 Kia 1.164 26.777 3 Peugeot 1.870 23.938 4 Toyota 2.697 22.852 5 Opel 1.356 20.377 6 Renault 1.646 20.335 7 Ford 979 19.381 8 BMW 554 17.992 9 Skoda 1.468 16.597 10 Volvo 2.343 16.174 11 Hyundai 4.920 15.635 12 Mercedes-Benz 966 14.087 13 Audi 2.401 12.938 14 Citroën 593 10.715 15 Seat 813 9.095

De uitvoerige verkoopcijfers met analyse lees je in AutoWeek 1, die woensdag 6 januari verschijnt.