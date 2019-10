Levering Tesla Model 3 deze maand helemaal ingekakt

In september was er overduidelijk één auto die de Nederlandse verkooplijsten aanvoerde: de Tesla Model 3. Schip na schip kwam aan, waarna een gigantische uitlevering van de auto’s begon. Deze maand is het echter een flink stuk minder druk in de havens.

De uitlevering van het aantal Tesla’s Model 3 is namelijk helemaal ingekakt. Slechts 89 nieuwe eigenaren kregen de sleutels - of eigenlijk toegangspas - van hun verse Model 3 in de handen gedrukt. Ter vergelijking: in september had Tesla daar minder dan drie dagen voor nodig. Op het hoogtepunt werden er vorige maand zelfs op één dag 534 auto’s afgeleverd! Het record voor deze maand ligt op achttien exemplaren. Uiteindelijk was september goed voor de verkoop van 5.768 Models 3.

Het zal waarschijnlijk niet aan de populariteit van de auto liggen, want bijtellend Nederland is maar wat dol op de elektrische Amerikaan, maar puur aan het aantal boten dat Tesla de zee over kan sturen naar ons kleine kikkerlandje. Met nog een halve maand te gaan kan er veel gebeuren, maar verwacht geen explosieve verkoopcijfers zoals vorige maand.

Kijken we overigens naar de leveringscijfers van Tesla, dan zien we dat elke eerste maand van een nieuw kwartaal de cijfers lager zijn. Zo zijn april en juli elk goed voor 463 en 592 afleveringen, tegen meer dan het dubbele in de daaropvolgende maanden. De leveringen lagen toen na een halve maand echter wel een stuk hoger dan nu.