Verkoopcijfers: Tesla Model 3 schudt markt op

Ze hadden het er maar druk mee op de afdeling kentekenafgifte van de RDW. In de maand september stonden de servers daar te ronken en te roken zoals ze lang niet meer deden. Prachtige verkoopcijfers deze maand, hoewel die eer voor een groot deel te danken is aan één model. De Tesla Model 3 heerst.

Het ophalen van je nieuwe auto is bij Tesla bijna net zo persoonlijk als het op je kar laden van een Billy in het zelfbedieningsmagazijn van Ikea, en de service daarna is, als we de uitzending van gisterenavond van AvroTros Radar mogen geloven, ook niet altijd om over naar huis te schrijven. De verkoopcijfers zijn dat echter des te meer. Bijna zesduizend mensen trokken afgelopen maand een denkbeeldig nummertje op een winderig parkeerterrein in Tilburg om zich te voegen bij de steeds groeiende populatie Tesla Model 3-rijders. Dat gegeven zet de verkoopcijfers over september 2019 volledig op zijn kop. In totaal werden 38.122 nieuwe personenauto's gekentekend en dat is 30,1 procent meer dan dezelfde maand vorig jaar. Goed, een groot deel van die winst komt voor rekening van de Model 3, maar zelfs wanneer Elon Musk het bij betaalsystemen en herbruikbare raketten had gelaten, dan nog had september het flink beter gedaan dan vorig jaar. De Opel Karl doet het lekker, de Ford Fiesta is op dreef, de productie van de nieuwe Renault Clio is op stoom: de net gelanceerde nieuwe kentekenreeks zie je al veel in het wild en deze cijfers verklaren dat.

De Tesla Model 3 wist al tweemaal eerder dit jaar op één te eindigen in de maand-top 10 (maart en juni), maar september staat Tesla voor het eerst op nummer 1 van de merken-top 10. Dat betekent voor de bijna vaste nummer één niet eens een stapje terug naar nummer twee, maar een val naar vijf. En dat terwijl Volkswagen het in absolute aantallen gemeten nog steeds heel goed deed afgelopen maand. Het ei van de achtste generatie Golf staat op barsten en dat betekent dat de uitlopende Golf genoegen moet nemen met een tiende positie, terwijl we de gebruikelijke koploper Polo pas op 22 aantreffen.

Natuurlijk zijn maandcijfers in zekere zin een momentopname, maar zelfs wanneer we naar de cumulatieve cijfers kijken, kunnen we niet anders dan concluderen dat Elon Musk van Holland houdt. Met 13.587 stuks is de Model 3 inmiddels het best verkochte model van de eerste negen maanden van dit jaar en als merk staat Tesla nu op tien. In die lijsten staan de Polo nog op twee en Volkswagen als merk nog steeds op één, gevolgd door Opel, Peugeot, Ford en Toyota op positie vijf.

Al met al is een volledig elektrische auto, zelfs in de wat hogere prijsklasse, in staat gebleken om de markt volledig op te schudden. Dat belooft een spannende strijd volgend jaar, wanneer veel meer betaalbare EV's de markt betreden.

Merken september 2019

1 Tesla 5.890 2 Opel 3.595 3 Peugeot 2.631 4 Toyota 2.585 5 Volkswagen 2.280 6 Renault 2.269 7 Ford 2.215 8 Kia 1.911 9 Mercedes-Benz 1.895 10 BMW 1.627

Modellen september 2019

1 Tesla Model 3 5.768 2 Opel Karl 1.755 3 Ford Fiesta 963 4 Peugeot 108 839 5 Kia Niro 820 6 Renault Clio 810 7 Toyota Aygo 787 8 Ford Focus 684 9 Opel Astra 642 10 Volkswagen Golf 608

bron: Bovag/RAI Vereniging

De uitgebreide verkoopcijfers inclusief analyse lees je in AutoWeek 41, die woensdag 9 oktober verschijnt.