Verkoop elektrische auto's ruim verdubbeld

Elektrische auto's winnen alleen maar aan populariteit. De verkoop van volledig elektrische modellen is in de eerste zes maanden van dit jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In het eerste halfjaar van 2019 zijn 17.266 volledig elektrische auto's verkocht. Dat is maar liefst 117 procent meer dan de 7.945 die in de eerste zes maanden van vorig jaar aan de man werden gebracht. Dat blijkt uit cijfers die de RAI Vereniging vandaag presenteert. Het aandeel EV's in de totaalverkopen komt daarmee op 7,6 procent te liggen. In het eerste halfjaar van 2018 lag dat aandeel nog op 3,1 procent.

De sterke stijging van het aantal verkochte elektrische auto's hangt volgens RAI Vereniging en Bovag onder meer samen met de beschikbaarheid van nieuwe, meer 'betaalbare' modellen. Zo kwam Tesla met de Model 3 en Kia en Hyundai voegden respectievelijk de e-Niro en de Kona Electric aan de automarkt toe.

We noemden de Model 3 niet zonder reden, want die instap-Tesla is tot op heden met 6.063 verkochte exemplaren de populairste EV van 2019. De tweede plek is voor de Kona Electric, waarvan er 2.363 werden verkocht. Plek drie tot en met vijf zijn voor de Kia e-Niro (1.789 stuks), de Volkswagen e-Golf (1.670 exemplaren) en de Nissan Leaf (1.538).

RAI Vereniging en Bovag verwachten dat het aantal verkochte EV's aan het eind van dit jaar uitkomt op zo'n 28.000 stuks. RAI Vereniging maakt samen met Bovag van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat de twee partijen geen voorstander zijn van het reeds in 2020 verhogen van de bijtelling voor EV's.