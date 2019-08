Veel leaserijders ruilen diesel om voor EV

In de eerste maanden van 2019 was 16,1 procent van de nieuw bij Alphabet bestelde personenauto’s een EV, meldt de lease-aanbieder. Dat is fors meer dan in 2018, toen het aandeel EV’s nog op 7,7 procent bleef steken. Van het huidige leasewagenpark is volgens Alphabet 2,9 procent elektrisch.

De Volkswagen e-Golf is bij Alphabet de populairste EV, gevolgd door de Tesla Model 3. De BMW i3, Jaguar i-Pace en Hyundai Kona Electric maken de top 5 compleet.

Interessant is dat de meeste nieuwe EV-rijders een diesel inruilen. Het aandeel dieselauto’s in de leasevloot van Alphabet is daardoor gedaald van 36 naar 21 procent. Van de dieselaars die niet in een EV stappen, kiest een groter deel voor benzine. Het aandeel van die brandstofsoort gaat daardoor van 52 naar 59 procent. Het hybride-aandeel blijft steken op 4 procent.

Dat zakelijke rijders vaker voor elektrisch kiezen is natuurlijk niet zo gek, nu er alleen door op een EV over te stappen nog serieuze financiële voordelen zijn te behalen. Bovendien is het aanbod aan relatief betaalbare en serieus bruikbare EV’s de laatste maanden stevig gegroeid. In de komende AutoWeek vind je een uitgebreid overzicht van de actuele modellen onder de €50.000 en de bijbehorende levertijd.