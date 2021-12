VDL Nedcar in gesprek met Rivian over productie

VDL Nedcar had onlangs een bittere pil te slikken toen het Amerikaanse Canoo zich terugtrok uit een productiedeal. Nu is er echter een partij in beeld waar veel hogere verwachtingen van zijn: Rivian.

Terwijl de deal met Canoo op losse schroeven begon te staan, gingen er al geruchten over een eventuele productiedeal met Rivian. VDL Nedcar heeft zijn personeel nu geïnformeerd dat er inderdaad gesprekken zijn met Rivian. De Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) schreef dit donderdag in een brief aan de Provinciale Staten. Het is voor het eerst dat geruchten over gesprekken met Rivian worden bevestigd. "De komende tijd zullen beide partijen nader uitwerken hoe deze samenwerking eruit gaat zien en of deze kan bijdragen aan de toekomstscenario's die VDL Groep onderzoekt voor de fabriek van VDL Nedcar in Born. En daarmee aan het behoud van 4.200 banen na het aflopen van het huidige contract met BMW eind 2023", meldt Satijn in zijn brief aan de Staten.

Volgens de gedeputeerde staan of vallen de onderhandelingen met de kap van het Sterrebos bij Nedcar. Dat is nodig voor uitbreiding van de fabriek, waar geïnteresseerde autofabrikant(en) volgens VDL Nedcar om vragen. De kap is door de provincie goedgekeurd. "Het onherroepelijk worden van dat plan is voor deze ontwikkeling een cruciale randvoorwaarde", zegt Satijn hierover. Van de provincie had VDL het naburige bos allang mogen kappen. De Raad van State stak er echter in voorlopige voorziening een stokje voor. Eerst moet de einduitspraak van een beroep worden afgewacht. Dat beroep is door een actiegroep ingediend bij de Raad van State.

Rivian

In tegenstelling tot Canoo wordt Rivian door kenners al behoorlijk hoog ingeschat. De Amerikaanse start-up is al beursgenoteerd, haalde miljarden op bij deze beursgang en sleepte een mega-order voor elektrische busjes binnen bij het gigantische Amazon. In de VS worden momenteel de eerste auto's van het merk gebouwd. Het begint naast de elektrische Amazon-busjes met de R1T, een volledig elektrische pick-up die we onlangs van dichtbij konden bekijken (AutoWeek nummer 50). Op dezelfde basis heeft Rivian de R1S in ontwikkeling, een SUV. Met dat tweede model wil het komend jaar Europa bestormen. Rivian heeft zich overigens ook al in Nederland gevestigd, waarna de geruchten over een mogelijke deal met VDL Nedcar aanzwelden.