Vanwall gaat handvol 'continuation cars' bouwen

Vanwall gaat zes compleet nieuwe exemplaren van de VW5 bouwen, de auto waarmee het team van wijlen Tony Vandervell in 1958 het constructeurskampioenschap van de Formule 1 won. Vijf auto's zijn bestemd voor particulieren, ééntje blijft in het bezit van Vanwall zelf. Het mag geen geheim heten dat dit een behoorlijke kostbare aangelegenheid is.

Een 'continuation car' van de VW5 kost namelijk £1,65 miljoen pond, exclusief belastingen. Omgerekend naar euro's is dat ruim €1,8 miljoen. De Vanwalls worden met de hand gebouwd door Hall and Hall, een Engelse firma die gespecialiseerd is in het restaureren van historische raceauto's. Bij de bouw gebruiken zij de originele ontwerptekeningen uit de jaren '50. Colin Chapman, beter bekend van Lotus, was destijds verantwoordelijk voor het chassis. Zelfs de motor is gelijk aan die van weleer: onder de kap ligt een 270 pk sterke 2,5-liter viercilinder. Dit alles kost volgens het persbericht duizenden manuren om in elkaar te zetten.

Vanwall is van 1954 tot 1960 actief geweest in de Formule 1. De VW5 uit 1958 is gekozen als basis voor de 'continuation car' omdat Vanwall in dat jaar de meeste successen boekte en het eerste constructeurskampioenschap binnen sleepte. Leuk weetje: Stirling Moss won de Nederlandse Grand Prix van 1958 in een Vanwall VW5. Vijf exemplaren van de Vanwall komen op de markt voor particulieren. Met de zesde gaat het Vanwall Historic Racing Team zelf deelnemen aan historische races.

'Continuation cars' zijn een terugkerend thema in de autowereld. Met name de Britse merken zijn er fan van. Aston Martin bouwt bijvoorbeeld geheel nieuwe DB5's volgens de specificatie van de Goldfinger-auto, compleet met bijbehorende gadgets. Ook van de DB4 GT Zagato bouwt Aston Martin volledig nieuwe exemplaren. Daarnaast is Jaguar actief bezig met het in leven houden van de E-Type. Er was zelfs even sprake van een elektrische reïncarnatie van die laatste, maar dat project werd in de kiem gesmoord.