Vanderhall komt met tweede elektrische offroader

Vanderhall is vooral bekend van zijn driewielige levensgenieters, maar volgend jaar brengt het Amerikaanse bedrijf met de Brawley ook een elektrische offroader met vier wielen op de markt, ook in Nederland. Die Brawley lijkt niet de enige vierwielige avonturier van het merk te blijven.

AutoWeek heeft patenttekeningen opgedoken van een nieuw model van Vanderhall, al is nog niet helemaal helder waar we precies mee te maken hebben. De op de tekeningen zichtbare nieuwe creatie van Vanderhall is een relatief compacte offroader, net als de Brawley waar hij dan ook sterk op lijkt, al zijn er opvallende verschillen.

Of de nog naamloze nieuwkomer een variant van de Brawley wordt of dat Vanderhall er een compleet nieuw model van maakt, is nog even afwachten. Het nieuwe model heeft in tegenstelling tot de Brawley geen vast dak dat doorloopt tot aan de achterkant. In plaats daarvan heeft het model een open achterkant waarin twee zitplaatsen zijn geplaatst. De avonturier lijkt een uitneembaar dakpaneel te krijgen en heeft ronde zijspiegeltjes die samen met de voor de koplampen geplaatste roosters en zichtbare scharnierpunten van de portieren voor een retrosfeertje zorgen. Net als de Brawley heeft de kleine crosser grote wielen op de hoeken van de carrosserie, ronde achterlichtjes en een transparant deel in de portieren.

De Brawley, die aanvankelijk Navarro heette, werd begin dit jaar gepresenteerd met vier samen 300 pk sterke elektromotoren. Ook komt er een extra heftige variant die in totaal 404 p0k en 670 Nm krachtig is. De offroader komt volgend jaar ook in Nederland op de markt, maar straatlegaal zal hij hier niet zijn. Dat betekent dat je er alleen op een afgesloten terrein mee kunt rondknallen. Ook een traktatie.