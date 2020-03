Vanafprijs vernieuwde Opel Insignia bekend

De Opel Insignia is klaargestoomd voor een nieuwe ronde en nu is ook bekend wat de gefacelifte Opel minimaal moet kosten. Het merk maakt daarbij bekend wat het nieuwe motorenaanbod is en opent de orderboeken.

Eind vorig jaar presenteerde Opel de gefacelifte Insignia. Grote verschillen met de pre-facelift springen misschien niet direct in het oog, maar dankzij nieuwe koplampen, een bredere grille, licht gewijzigde voor- en achterbumpers, oogt de Insignia weer lekker fris. Ook bevestigt Opel een herzien motorenaanbod, zoals we dat deels eerder al konden melden, én komt er opnieuw een GSi-versie.

De Insignia is er als benzine voortaan met een 1.4 turbo-driecilinder en een geblazen 2,0-liter viercilinder. De instapper, de 1.4, levert een vermogen van 145 pk en 236 Nm koppel en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Dit blok vervangt de bijna even sterke 1.5 die voorheen in de Insignia te krijgen was. Vanaf € 36.699 is de Insignia als Grand Sport met de 1.4 leverbaar. Standaard beschikt de auto over zaken als Climate Control, een 7-inch scherm voor het infotainmentsysteem dat Apple CarPlay en Android Auto ondersteund, parkeersensoren voor en achter en assistentiesystemen zoals Automatic City Emergency Braking en Lane Assist.

Boven de 1.4 met 145 pk komt direct de 200 pk en 350 Nm sterke nieuwe 2.0 op de motorenlijst. Die krachtbron is gekoppeld aan een negentraps automaat en daarmee komt de oude zestraps automaat definitief te vervallen. De topversie met die motor is uiteraard de meer op sportief rijden gerichte GSi, die 230 pk uit dat blok haalt, eveneens met de negentraps automaat. Dieselliefhebbers hebben eveneens de keuze uit twee motoren. De 1.5 met een vermogen van 122 pk en een handgeschakelde zesbak, of de 174 pk sterke 2.0. Die laatste wordt leverbaar met diezelfde zesbak, maar komt er ook met een achttraps automaat. Uitgebreide prijzen volgen ongetwijfeld snel.