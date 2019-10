Vanafprijs Nissan Juke bekend

Het is nog even wachten op de hele prijslijst, maar we kunnen al wel melden wat de voordeligste versie van de geheel nieuwe Nissan Juke kost.

De nieuwe Juke is voor Nederlanders voor minimaal €23.990 beschikbaar. Daarmee is de auto wat duurder dan voorheen, want de 1.6 Visia stond tot nu toe voor net iets meer dan 20 mille te boek. De nieuwe Juke stelt daar echter niet alleen een grotere koets, meer ruimte en een moderner interieur, maar ook meer kracht tegenover. Met 117 pk is de enige motor die tot nu toe leverbaar, de 1.0 DIG-T, is immers een stukje krachtiger dan de 94 pk sterke 1.6 van het uitgaande model.

Omdat de prijzen niet in de vorm van een kant- en klaar persbericht, maar dankzij onze bij de introductie aanwezige collega tot ons komen, is het op dit moment niet mogelijk om uitgebreid op de standaarduitrusting in te gaan. Op zeer korte termijn kan dat wel, maar nu moeten we het doen met de mededeling dat de DCT-automaat, die een CVT vervangt, €2.000 duurder is dan de standaard aanwezige handgeschakelde zesbak.

De prijs van die automaat is overigens geen verrassing, want bij de onthulling bleek al dat die optie bij de Premiere Edition een investering van twee mille vergt. De prijzen van die afgeladen intro-editie zijn sindsdien al bekend: €27.990 voor de handgeschakelde versie en logischerwijs €29.990 voor de automatische variant.