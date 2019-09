Dít is de nieuwe Nissan Juke!

Nissan windt er geen doekjes om: de nieuwe Juke moet op elk vlak volwassener zijn dan het uitgaande model dat in 2009 werd gelanceerd. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de koets van deze nieuwe generatie minder excentriek, maar nog altijd behoorlijk speels is vormgegeven. De ver naar achteren doorgetrokken bovenste set kijkers van de oer-Juke maken plaats voor platte, horizontale ledstrips. Een laag eronder plaatst Nissan wederom een set ronde lampen, verlichting die afhankelijk van de gekozen versie is voorzien van een Y-vormige ledsignatuur. Nog een duidelijk designverschil met het uitgaande model: de Juke II krijgt de meest actuele versie van Nissans V-Motion-grille in zijn snuit. Achterop keren de boomerangvormige lampen niet meer terug, deze maken plaats voor verlichtingsunits die doen denken aan die van de Micra.

De nieuwe Juke staat op het nieuwe CMF-B-platform van de Renault-Nissan-alliantie, die ook onder de nieuwe Renault Clio en de Captur zit. De nieuwe generatie van Nissans kleine hoogpotige meet 4,21 meter in de lengte en daarmee groeit hij zo'n tien centimeter ten opzichte van zijn voorganger. Ook de wielbasis neemt ongeveer met die hoeveelheid centimeters toe. De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt nu 2,64 meter. Die grotere buitenmaten hebben merkbaar invloed op de binnenruimte. Zowel voor- als achterin zit je merkbaar beter - en lager - dan in de Juke die nu nog in de showrooms staat. De inhoud van de bagageruimte neemt met 20 procent toe tot 422 liter. Andere positieve effecten van de generatiewisseling: de Juke II is 13 procent stijver dan z'n voorganger. We hebben onlangs al de eerste meters met de nieuwe Juke gemaakt en daar konden we al uit opmaken dat de Juke een directere stuurinrichting én een vooral op comfort geënt, maar toch enigszins sportief afgesteld onderstel krijgt. Goed nieuws voor wie het écht rustig aan wil doen: vanaf uitvoering Tekna krijgt de Juke standaard ProPilot-techniek mee. Prettig in de file.

Bij z’n marktintroductie eind november is de Juke slechts leverbaar met één krachtbron: de 117 pk sterke 1.0 DIG-T. Die driecilinder is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, maar ook een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling én schakelflippers wordt leverbaar. Op de internationale motorenlijst staan onder meer een krachtigere 1.3 TCe, eveneens een bekende machine met vier in plaats van drie pitten, en een een 1.5 dCi met 85 of 115 pk. In hoeverre de Juke geëlektrificeerd wordt, is officieel nog niet bekend. Wel ligt het voor de hand dat de Juke beschikbaar komt als hybride en/of plug-in, aangezien de platformgenoten Renault Clio en Captur ook dergelijke 'e-Tech-versies' hebben.

De Juke is per direct te bestellen, maar dan wel alleen als volgestopte Premiere Edition met de al genoemde 117 pk sterke 1.0. Met handbak kost deze versie € 27.990. Liever de automaat? Reken dan op € 29.990. Reguliere uitvoeringen volgen later.