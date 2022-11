Van deze auto's zijn er in oktober maar een of twee verkocht

Gisteren kwamen de verkoopcijfers over oktober binnen, dus weten we dat Toyota momenteel de meeste auto's verkoopt in Nederland. Kijken we naar de minst verkochte auto's, dan is het echter óók Toyota dat in het oog springt.

De maandelijkse verkoopcijfers bieden een interessant perspectief op het aanbod van de in Nederland leverbare modellen. Ze verraden hoe goed de verschillende merken en modellen het doen, maar weten vaker dan eens ook verbazing te oogsten over de modellen die het blijkbaar minder goed doen. Die hijsen we vandaag op het podium. Daarbij kijken we naar alle auto's waarvan er in oktober een of twee werden verkocht, om de niet meer leverbare modellen die je treft tussen de auto's die nul keer werden verkocht buiten beschouwing te kunnen laten.

En wat valt er dan op? Wel, Toyota is niet alleen de producent die de meeste auto's verkocht, maar ook de producent die de meeste modellen aanbiedt waarvan er maar één werden verkocht. De eerste van naar verwachting vele Toyota's bZ4X kreeg een gele plaat aangemeten, net als een enkele Camry, Land Cruiser en Supra. Van de Mirai verkocht het merk er vorige maand twee.

De merken die scheefgedrukt staan weergegeven in de lijst, zijn de merken die in oktober überhaupt maar één auto verkochten in Nederland. Wat Alpine, Morgan of Rolls-Royce betreft is dat weinig verrassend, maar Subaru hoort er bijvoorbeeld ook bij. Eén Solterra - de Subaru-evenknie van de bZ4X - werd op kenteken gezet. Zowel de XV, Outback als Forester vonden in oktober dus nul klanten. Ook het Chinese JAC wist afgelopen maand met zijn iEV7S één Nederlandse klant te scoren.

Bij Maserati gold dat voor de Levante en de nog steeds leverbare Ghibli, die al sinds 2013 geleverd wordt. Van de Grecale verkocht het merk er drie, waarmee het oktobertotaal van de Italianen uitkomt op vijf. We zijn benieuwd wat de nieuwe GranTurismo, die er ook als EV komt, en de verdere leveringen van de Grecale over een jaar met die waarde doen.

Wat valt jou op in onderstaande lijsten? Wijd erover uit in de reacties.

Modellen die in oktober één keer op kenteken werden gezet:

Merk Model Alpine A110 Audi A7, A8, TT BYD Tang Ferrari 296, F8 Fiat Ducato Ford Mustang Jaguar F-type JAC IEV7S Lamborghini Huracán Land Rover Discovery Lexus RX Maserati Ghibli, Levante Morgan Plus 4 Porsche 718 Cayman Renault Kadjar Rolls-Royce Cullinan Subaru Solterra Tesla Model X Toyota bZ4X, Land Cruiser, Camry, Supra Volkswagen Caddy, Transporter Xpeng P7

Modellen die in oktober twee keer op kenteken werden gezet: