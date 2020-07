Ultra-zeldzame Ford Sierra RS Cosworth te koop

De Ford Sierra RS Cosworth is uitgegroeid tot een ware cultauto. Weinig auto's belichamen het grote verschil tussen de jaren 80 en nu zo goed als de rappe Ford. En rap, dat was-ie zeker. De Sierra RS Cosworth kreeg niet voor niets de twijfelachtige eer dat-ie lange tijd bovenaan het verlanglijstje van criminelen stond. Je kon er vreselijk goed mee de sterke arm van de wet ontlopen. De in 1986 geïntroduceerde sportieve topversie van de Sierra had in het begin een door Cosworth onder handen genomen 204 pk sterke 2,0-litermotor van Ford onder de kap. Daarmee zat je in 6,5 seconden op 100 km/h en de Sierra trok door tot net geen 240 km/h. Later zou het vermogen toenemen tot 227 pk (in de Sierra RS500). Verder aangepaste versies schopten het soms zelfs tot (ver) voorbij de 300 pk.

Hoewel de Sierra RS Cosworth pas in 1986 het levenslicht zag (al even na de introductie van de Sierra) werd er al vanaf de vroege jaren 80 gekeken naar de mogelijkheden voor een flink sportieve Sierra. Het leidde tot de bouw van tien prototypen, waar de hier afgebeelde er eentje van is. Deze is al in oktober 1985 geregistreerd, een krap jaar voor het officiële debuut van de Sierra RS Cosworth dus. Wat het nog specialer maakt, is dat veilingshuis The Market beweert dat dit de enige straatlegale pre-productieversie is die nog bestaat. Zeven van de tien zijn ooit omgebouwd voor de rallysport en de twee andere straatlegale versies zijn voor zover bekend naar de eeuwige roestvelden.

Deze Sierra, met weliswaar de respectabele kilometerstand van 108.800, is in z'n bestaan al flink onder handen genomen. De motor is al een keer volledig opnieuw opgebouwd en ook de rest van de auto is bij de laatste eigenaar (vanaf 2009) voor 'tienduizenden' in perfecte staat gebracht. Dan weet je al met al dat het geen goedkoop verhaal gaat worden en dat klopt ook wel. De auto wordt in de markt gezet voor een waarde van tussen de €43.000 en €65.000 (omgerekend). We zijn benieuwd wat er uiteindelijk voor neergelegd wordt, maar iets bijzonders heb je dan zeker.