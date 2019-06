Ultima presenteert topmodel RS

Het Britse Ultima Sports Ltd. leidt zijn Ultima, een uiterst sportieve kitcar, de volgende levensfase in. De laatste evolutie van het model heet RS en is razendsnel.

Ultima timmert al sinds 1992 aan de weg met een reeks zeer sportieve, op Le Mans-racers geïnspireerde supercars. Sinds 2015 staat de Ultima Evo in de folder, maar dat is in principe nog altijd de Ultima Sports waarmee het 27 jaar geleden allemaal begon.

Hetzelfde geldt voor de Ultima RS, al zijn er wel degelijk uiterlijke verschillen. Zo zien we voor- en achter nieuwe led-lichtunits, die de auto een aanzienlijk moderner uiterlijk bezorgen. Een gigantische achtervleugel en opnieuw uitgedachte splitters en koelopeningen brengen de aerodynamica naar het gewenste niveau.

Dat is maar goed ook, want in het achteronder van de nieuwe Ultima treffen we ouderwets Amerikaans geweld aan. De Engelsen bieden drie motoropties aan, allen V8-motoren uit de stal van General Motors. ‘Instapper’ LT1 komt al tot 486 pk, tweede trap LT4 bezorgt de kleine auto 695 pk en wie maximaal wil knallen, kan voor de dik 800 pk sterke LT5-optie gaan. Ultima vermeldt er fijntjes bij dat dit compressorblok met enkele behapbare ingrepen naar vermogens van zo’n 1.200 pk kan worden opgestuwd, maar er is weinig reden om dat te doen. Ook in standaard vorm knalt de LT5-variant namelijk in 2,3 seconden van 0 naar 96 km/h (60 mph). 0 naar 160 km/h moet in minder dan 5 tellen gebeurd zijn. De 160-0 tijd, remmend dus, is nog indrukwekkender: 3,3 seconden. Van 0 naar 160 naar 0, tot slot, neemt niet meer dan 8,7 seconden in beslag. Overigens is ook de ‘basisversie’ al bovengemiddeld vlot: in drie tellen prijkt ook hier 100 km/h op het instrumentarium.

De Ultima RS is echter geen pure dragracer, maar moet ook in bochten uitstekend tot zijn recht komen. Voor maximaal rijplezier is er altijd een handgeschakelde zesversnellingsbak aanwezig en hoewel Ultima hem wat verfijning toedicht, lijkt het vooral een compromisloze straatracer. De RS komt naast de Evolution en Evolution Convertible op de prijslijst te staan en geldt als het topmodel.

Wie zo’n ultieme Ultima wil, moet net als bij de bestaande modellen bij voorkeur zélf aan de slag. De Ultima is namelijk nog altijd een echte kit-car, waarbij de prijs sterk afhankelijk is van de gekozen uitvoering en opties. Ultima belooft dat de prijs van een bouwpakket zich ongeveer op gelijk niveau bevindt met die ‘van een ordinaire BMW M3’. Wie niet zelf wil knutselen, kan op speciaal verzoek een kant-en-klare RS krijgen.

De Ultima RS is van 4 tot en met 7 juli tijdens het Goodwood Festival of Speed voor het eerst te zien.