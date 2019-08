Uitzwaaifeestje Rolls-Royce Ghost van start gegaan

Na een kleine tien jaar hangt Rolls-Royce een doek van de Ghost een stukje losser, want binnenkort laat het Britse merk die in zijn geheel vallen. Dat gaat echter niet gebeuren voordat Rolls met een speciale Zenith Collection van de Ghost komt. Wees snel, want er staan nog maar 50 exemplaren op de planning.

‘Going out with a bang’ moeten ze bij Rolls-Royce denken, want hij neemt niet stilletjes afscheid van zijn ‘instapmodel’. Om het einde van de Ghost te vieren komt Rolls-Royce met een speciale Zenith-reeks. Dit kunstje hebben we eerder gezien in 2016 bij de voorgaande Phantom. Hoewel de Zenith Collection een speciale uitgave is, is het uitzwaainummers moeilijk te kwalificeren als speciale editie. De klant moet namelijk nog steeds tal van keuzes maken. Toch vormen de vijftig auto’s volgens Rolls-Royce uiteindelijk een geheel.

Zoals ook bij de reguliere modellen uit de Rolls-familie, zijn er tal van exterieurkleuren en kleurcombinaties en is de keuze voor de interieurmaterialen nog vele malen groter. Voor de Zenith Collection schaafde Rolls-Royce de lijst met keuzes echter wel wat bij. Voor de buitenkant zijn drie kleurcombinaties beschikbaar: Iguazu Blue met Andalusian White, Premiere Silver met Arctic White en Bohemian Red met Black Diamond. Uniek aan het afscheidsnummer is een herdenkingsplaatje op de middenconsole. Deze plaquette is gemaakt van gesmolten materiaal van de 200EX: de in 2009 gepresenteerde voorbode van de Ghost. Alle gelimiteerde vijftig exemplaren van de Zenith Collection krijgen een uniek plaatje.

Rolls-Royce is in zijn thuishaven Goodwood op dit moment bezig met de bouw van de laatste Ghosts. De orderboeken voor het uitzwaainummer sluiten binnenkort. De geheel nieuwe Ghost is al een tijdje geleden in het wild gespot.