Uaz 'Classic' Combi doet ruig

Het Russische UAZ verkoopt een aantal stokoude offroaders waar de momenteel 'Classic' gedoopte 452 er een van is. Het is die archaïsche Rus waar nu een extra ruige versie van is gepresenteerd.

De 452 is een zeer simplistische 'bestelbus' van het Russische UAZ, een merk dat vernoemd is naar de Ulyanovsk Automobile Plant waar het zijn auto's bouwt. In 1965 verscheen de 452 voor het eerst, een hoog op de poten staande offroad bestelbus die onder meer door de Russische militaire politie werd en wordt gebruikt. Door de jaren heen is de 452 op detailniveau gemoderniseerd, onder meer in 1985 en in 2011. Hoewel de auto z'n leven als 452 begon, gebruikt UAZ momenteel diverse modelcodes . Zo is er onder meer een variant met een open chassis, een versie met een open laadbak met enkele of dubbele cabine, een variant met dichte opbouw en meerdere personenversies, waaronder de Combi. Het is die Combi, de '3909', waar nu een avontuurlijke versie van is gepresenteerd.

De UAZ Combi biedt plaats aan zes inzittenden en kan tot 450 kilo aan belading meenemen. Deze nieuwe, extra ruige variant staat op 16-inch stalen wielen waar all-terrainbanden omheen zijn gevouwen. Daarnaast beschikt deze ruige versie over stalen bumpers, een elektrische lier en een trekhaak. Op het dak krijgt een imperiaal een plek die je via de op de kont geplaatste ladder kunt bereiken. Niet geheel onbelangrijk voor een auto waarmee je de Siberische kou moet kunnen trotseren: UAZ maakt melding van de aanwezigheid van verwarmde voorstoelen.

Min of meer tussen de voorstoelen ligt een 112 pk en net geen 200 Nm sterke 2.7, een viercilinder benzinemotor die gekoppeld is aan een handgeschakelde vijfbak. De vierwielaangedreven avonturier moet in Rusland omgerekend ruim € 14.000 kosten. De vanafprijs van de Combi ligt op op een bescheiden € 10.600. Leuk detail: de primitieve bus wordt in Rusland liefkozend 'brood' (Bukhanka) genoemd omdat de vorm daar in zekere zin aan doet denken.

Leuk weetje: de diverse smaken van UAZ' stokoude bus zijn ook in Nederland te koop!