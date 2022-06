UAZ-452 'Bukhanka' (1970) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Deze UAZ-452 kreeg pas relatief kort geleden, op 15 maart van dit jaar, een Nederlands kenteken. Vermoedelijk was de auto voor die tijd al in ons land of elders in de Europese Unie, want na de start van de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari zou het importeren van de UAZ uit Rusland knap lastig zijn geweest. Daar komt nog bij dat deze 452 met zijn olijfgroene matte kleur een behoorlijk militair voorkomen heeft.

Slechts het getal '452' is zeker geen aansprekende modelaanduiding. De Russen vonden dat kennelijk ook wat saai, want in de volksmond wordt de 452 'Bukhanka' genoemd, Russisch voor 'broodje'. Het is niet moeilijk om te zien hoe hij aan die naam gekomen is, als je de 452 voor je hebt. De bestelbusversie is rechthoekig van vorm, maar heeft wel afgeronde hoeken. De schattig ogende voorkant met ronde koplampen veranderde door de jaren heen nagenoeg niet, maar aan de achterkant onderging de 452 wel enkele wijzigingen. Door de ronde achterlichten kun je zien dat je hier met een vroeg exemplaar te maken hebt. Na 1979 kreeg de 452 namelijk rechtopstaande en rechthoekige achterlichten. Ook de spiegels verraden enigszins de leeftijd van dit exemplaar. Bij 452's van voor de eeuwwisseling, zoals deze, zitten de zijspiegels aan de carrosserie vast met een dun metalen stokje. Bij exemplaren vanaf bouwjaar 2000 zitten de zijspiegels met een dikker pootje vast aan de auto.

Het is niet duidelijk of deze UAZ-452 in zijn levensloop gerestaureerd is, maar we hebben hier in ieder geval niet te maken met een beschimmeld broodje. Op de carrosserie zitten wat krassen en het plaatwerk heeft wel wat weg van het Limburgse heuvellandschap, maar dat draagt op een bepaalde manier juist bij aan de utilitaire inborst van de 452. Als de originele motor nog onder de kap zit, betreft het een 2,5-liter viercilinder benzinemotor met 76 pk. Voor een verfijnde rijervaring moet je de Bukhanka niet kopen, zo bleek onder meer uit onze reportage met het Russische busje. De kersverse eigenaar van dit exemplaar heeft in ieder geval een unieke verschijning voor zijn deur staan. Dat kan je van de overige auto's die op de foto's staan nou niet bepaald zeggen.

Met dank aan AutoWeek-forumgebruiker CitroenAZU (Flickr) voor het uploaden van de UAZ-452. Zelf een unieke auto gespot? Upload hem dan met minimaal twee foto's in het 'wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum en wie weet zie je hem dan wel terug in deze rubriek!