Tushek presenteert TS900 op Salon Privé en belooft EV

Op de velden van het Britse Blenheim Palace zal de Tushek TS900 vast indruk maken, want de prestaties liegen er niet om. De ‘H’ in de typeaanduiding stat voor Hybrid én voor Hypercar. Het Hybrid-gedeelte wordt waargemaakt door twee elektromotoren die de van een compressor voorziene 4,2-liter V8 tijdens het accelereren ondersteunen. De combinatie is goed voor 950 pk en 1.400 Nm, wat bij een wagengewicht van 1.410 kg resulteert in een 0-100-tijd van zo’n 2,5 seconde en een top van 380 km/h.

Wie de nieuwe Tushek in het donker tegenkomt, loopt waarschijnlijk aan de overkant van de straat door, want de auto ziet er érg agressief uit. Het bizarre uiterlijk wordt gecompleteerd door ‘vlinderdeuren’ en een uitneembare hardtop.

Zoekende op de site van Tushek komen we ook de toekomstplannen van de piepkleine hypercarbouwer tegen. Daarin wordt gesproken over een elektrische supersporter die niet alleen flink lichter moet zijn dan de (schaarse) concurrentie, maar ook krachtiger. Dat de EV op de planning staat, is opmerkelijk, want eerder gaf de toenmalige compagnon Jacob Spigel in gesprek met AutoWeek nog aan dat een elektrische aandrijflijn wat hem betreft niet bij een hypercar past. Wellicht heeft het feit dat zijn naam van de gevel is geschrapt iets te maken met de nieuwe houding ten opzichte van elektrische auto’s.