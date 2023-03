Op 16 maart gingen de orderboeken voor de eerste auto van het Turkse Togg open en dat bleef in het thuisland niet onopgemerkt: al ruim 177.000 Turken gaven aan geïnteresseerd te zijn in het aanschaffen van een T10X, een elektrische cross-over. Hij komt ook naar Nederland, maar het is nog niet bekend vanaf wanneer je jouw interesse kenbaar kunt maken.

De eerste exemplaren van de Togg T10X, de eerste - en elektrische - auto van het Turkse merk, worden in april uitgeleverd. En wel aan de eerste van ruim 177.000 Turken, want zoveel mensen plaatsten tussen 16 en 27 maart al een pre-order voor de eerste auto van het nieuwe merk. Togg is daarmee in zijn nopjes, zo laat het in een persbericht weten. Het merk gaat opmerkelijk te werk bij het selecteren van wie zijn auto als eerste krijgt. Hier geen first come first serve-principe, maar een loting.

Dat zit zo: gisteren werden de eerste 20.000 gelukkigen tijdens een online-evenement geloot en ook de 20.000 die volgen (of hun plaatsen innemen als ze toch van de koop af willen zien), werden reeds gekozen. Die laatste groep moet voor een groot deel nog even geduld hebben, want de productiecapaciteit voor de T10X bedraagt aanvankelijk 28.000 exemplaren per jaar. Eveneens opmerkelijk: in de eerste vier uur waarin de orderboeken open waren, werden er meer exemplaren van de T10X besteld dan dat er elektrische auto's werden verkocht in Turkije in heel 2022 (7.743 stuks).

Togg gaat zijn waar ook in Nederland verkopen. Naar verwachting gebeurt dat vanaf eind 2024. De woordvoerder van het merk kan nog niet vertellen vanaf wanneer er Nederlandse pre-orders te plaatsen zijn. Meer weten over de Togg T10X? Klik dan hier. Een interview met de CEO van het merk vind je hier.