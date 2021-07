Toyota Yaris als hybride bestelwagen

De Spaanse tak van Toyota voegt deze Yaris Ecovan aan het leveringsgamma toe. Dat is een bestelversie van de Yaris Hybrid die vanbuiten niet van zijn reguliere personenversiebroertjes is te onderscheiden. Vanbinnen zijn de verschillen echter een stuk groter.

Tot aan de B-stijl is de Ecovan ook vanbinnen gewoon een Yaris Hybrid. Wie door de achterste zijruitjes naar binnen gluurt, ziet dat de besteller het zonder achterbank moet stellen. De laadruimte die daardoor is ontstaan, is 0,9 kubieke meter groot. De afstand tussen de scheidingswand en de achterklep bedraagt 1,24 meter. De bagageruimte is 87 centimeter breed en net geen 70 centimeter hoog. Je kunt er tot 430 kilo aan spul mee vervoeren. Ideaal dus voor koeriersdiensten.

Toyota heeft een houten vloer in de bagageruimte geknutseld, die wordt afgedekt met een rubberen mat om krassen te voorkomen. In de vloer zijn vier sjorringen aangebracht om spanbanden aan te knopen en wie het wenst kan de achterste zijruiten laten bedekken met vinyl. In Spanje kost de ombouw van Yaris naar deze bestelversie € 1.300. In Nederland verwachten we de Yaris Ecovan niet, aangezien de afmetingen van de laadruimte niet voldoen aan de eisen die de Nederlandse fiscus aan een auto 'op grijs kenteken' stelt. We zijn in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur. Overigens levert Renault in Nederland wel een bestelversie van de Zoe (Cargo), die ook niet in aanmerking komt voor een 'grijs kenteken'. Suzuki levert op zijn beurt in Nederland een bestelversie van de Jimny. Voor die Jimny Professional geldt hetzelfde als voor de Zoe Cargo. De Kia e-Soul Cargo verkeert in een vergelijkbare situatie. Geen grijs kenteken dus.