Toyota wil waterstof uit de lucht halen

Toyota Europe is een samenwerking aangegaan met onderzoeksinstituut DIFFER. Het doel: de ontwikkeling van een apparaat dat waterdamp uit de lucht kan omzetten in waterstof en zuurstof.

Waarvoor die waterstof nodig is laat zich raden, want Toyota is dankzij de Mirai een van de weinige fabrikanten die momenteel een waterstofauto in de showroom hebben staan. Een speciaal apparaat zou in dit scenario lucht en zonlicht combineren. De waterdamp wordt geabsorbeerd terwijl de zonne-energie wordt gebruikt om die op te splitsen in waterstof en zuurstof.

Met deze methode wordt het rijden met een FCEV uiteraard nog duurzamer. Daarnaast levert het op deze manier creëren van waterstof volgens de betrokken partijen een eenvoudiger productieproces op, onder meer omdat er geen dure reinigingsinstallatie nodig is.

Omdat waterstof op deze manier lokaal kan worden geproduceerd kleven er bovendien grote logistieke voordelen aan de nieuwe oplossing. Zo kan het worden gemaakt in gebieden waar weinig tot geen water aanwezig is, omdat de lucht nu eenmaal altijd vocht bevat.

Het duurt echter nog wel even voordat we daadwerkelijk kunnen rijden ‘op lucht’. Dat het proces werkt is aangetoond door het Dutch Institute for Fundamental Engergy Research en Toyota, maar desalniettemin staat er nog een hoop ontwikkelingswerk op het programma. De ontwikkelaars voorzien een toekomst waarin het waterstof-producerende apparaat in huizen wordt geplaatst, om zo de auto vanuit huis van brandstof te kunnen voorzien.