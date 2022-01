Toyota voor het eerst grootste autofabrikant in VS

Toyota heeft een mooie mijlpaal te vieren. Het was het grootste autoconcern in de Verenigde Staten in 2021. Toyota verkocht er meer auto's dan General Motors en is de eerste niet Amerikaanse autofabrikant die de koppositie pakt.

General Motors is sinds mensenheugenis de autofabrikant die de meeste auto's verkoopt in thuisland Verenigde Staten. Tot nu. Na een decennialange strijd tussen de Japanners en Amerikanen op de automarkt in de VS heeft Toyota voor het eerst meer auto's verkocht. Toyota Motor, waar Lexus ook onder valt, sleet er in 2021 2.332.262 auto's, tegenover 2.218.228 auto's van GM. Dat blijkt uit de door beide bedrijven gecommuniceerde Amerikaanse verkoopcijfers.

Het is een behoorlijk historisch moment in verschillende opzichten. Om te beginnen was General Motors al sinds 1931 de koploper in de VS, zo meldt Reuters. Het heeft het dus nét niet voor elkaar gekregen om 100 jaar bovenaan te staan. Het betekent tegelijkertijd ook dat er voor het eerst een niet-Amerikaans autoconcern de grootste is. Wie in de jaren 70 tijdens de opmars van de Japanse merken in de VS had gezegd dat het zover zou komen, was waarschijnlijk voor gek verklaard.

Het merk Toyota verkocht 2.027.786 auto's, dochtermerk Lexus 304.476. Over de hele linie gezien werden er 11,5 procent meer auto's verkocht dan in 2020. De best verkochte Toyota was de RAV4, met 407.739 stuks, gevolgd door de Camry (313.795), de Highlander (264.128) en de Tacoma (252.520). Bij Lexus was het gros van het succes te danken aan de RX, met 115.320 verkochte exemplaren, gevolgd door de NX (58.514) en de ES (45.406).