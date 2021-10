Toyota is op weg om General Motors in te halen als grootste autofabrikant van de Verenigde Staten. Sterker nog, op moment van schrijven heeft Toyota het Amerikaanse concern al ingehaald.

Sinds mensenheugenis is General Motors de koning van de Amerikaanse verkooplijsten, maar mogelijk moet dat concern eind dit jaar het stokje overdragen aan Toyota Motor Company. De twee bedrijven hebben hun verkoopcijfers van september vrijgegeven en dat betekent ook dat duidelijk is hoe de merken van de twee giganten er verkooptechnisch bij staan. Wat blijkt? In de eerste drie kwartalen van dit jaar leverden Toyota en Lexus in de Verenigde Staten samen 1.857.884 nieuwe auto's af. Dat zijn er bijna dertig procent meer dan vorig jaar in dezelfde periode en bijna 5 procent meer dan de merken General Motors in die negen maanden wisten te verkopen.

De merken van General Motors, bestaande uit Buick, Cadillac, Chevrolet en GMC, waren in de eerste negen maanden van dit jaar goed voor 1.777.483 geleverde nieuwe auto's. Dat aantal ligt bijzonder dicht op de 1.776.016 auto's die The General in de eerste drie kwartalen van 2020 wist af te leveren. Het verschil bedraagt slechts 0,1 procent.

Toyota's best verkochte model van de Verenigde Staten is momenteel weer de RAV4. Die SUV was dit jaar al goed voor 302.574 geleverde exemplaren. Op plek twee staat de Camry met 204.945 stuks, gevolgd door de Corolla met 166.213 geleverde auto's. De populairste Lexus is de ES waar in de eerste negen maanden van dit jaar een kleine 30.000 exemplaren van werden geleverd. Zowel Toyota als Lexus beleefden in de Verenigde Staten de beste septembermaand ooit.

De absolute verkoopknaller van General Motors is, hoe kan het ook anders, de Silverado. De modellijn is dit jaar al goed voor 414.389 geleverde exemplaren. Met 61.179 geleverde auto's is de Encore GX de populairste Buick gebleken en bij Cadillac is het de nota bene de Escalade (30.841 exemplaren) die zich de aanvoerder van de verkooplijst mag noemen. Bij GMC zit de Sierra, het broertje van de Silverado, met 191.186 geleverde auto's op de verkooptroon.