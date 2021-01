Toyota registreert naam Celica opnieuw

Wanneer een merk een oude modelnaam weer registreert, veren we vaak even op in onze stoel. Nu is dat het geval bij Toyota, dat de naam Celica opnieuw vastlegt.

Het gaat om een registratie bij het United States Patent and Trademark Office (USPTO), meldt het Britse Autocar. Heb je dat recent nog ergens voorbij zien komen? Dat klopt: woensdag dook daar immers ook de modelnaam Thunderbird van Ford op. Nu dus de Celica. Dat geeft te denken; komt Toyota met een nieuwe Celica of lopen we dan op de zaken vooruit? Net als bij de Thunderbird kan het simpelweg betekenen dat Toyota de modelnaam veilig wil stellen voor het geval het er in de toekomst nog iets mee wil doen. Toch hopen we stiekem dat er iets concreets mee staat te gebeuren.

Het is namelijk nog steeds behoorlijk stil rond de opvolger van de GT86, terwijl Subaru tweelingbroer BRZ al twee maanden geleden onthulde. Officieel is er ook nog geen aankondiging geweest van Toyota dat 'de nieuwe GT86' eraan komt. Ja, er komt een opvolger, maar hoe die heet? In de wandelgangen gaat al een tijdje GR86 als naam rond, waarbij GR uiteraard staat voor Gazoo Racing. Twee letters die we op steeds meer Toyota's aantreffen, zoals de GR Yaris. Vanwege de bekendheid van de naam Celica - en het feit dat de GT86 als geestelijk afstammeling daarvan gezien kan worden - kiest men in de VS mogelijk echter voor die naam. We wachten het af.

De Toyota Celica was één van de langstlopende modellen van het Japanse merk. In 1971 verscheen de eerste generatie, die in 1972 op de Europese markt kwam, en in 2006 viel het doek voor de laatste. In 2008 kregen we voor het eerst lucht van de 'opvolger', die samen met Subaru zou worden ontwikkeld. Dat werd natuurlijk de GT86/Subaru BRZ.